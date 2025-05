Vicente Sánchez exige su renovación con Cruz Azul: si no lo renuevan, no dirigirá la final de CONCACAF

Cruz Azul encontró en Vicente Sánchez al técnico ideal para un semestre que pintaba lleno de dudas. El uruguayo tomó el lugar que dejó Anselmi y comenzó a demostrar su talento como estratega. Lamentablemente, después de colocar a la Máquina en la final de CONCACAF Champions Cup y de llevar a los celestes hasta las semifinales del Clausura 2025, su lugar en el banquillo todavía no es seguro. Ahora, el charrúa habría puesto un ultimátum a la directiva para su renovación.

De acuerdo con información de César Caballero, de ESPN, el técnico sudamericano estaría exigiendo, junto con Rubens Valenzuela que los renueven antes del 1 de junio, día que se jugará la final de la CONCACAF Champions Cup. En caso de no contar con su renovación antes del día del partido contra Vancouver Whitecaps, Vicente Sánchez dejando a la Máquina sin entrenador para la final del torneo continental.

Se tiene que recordar que existen rumores donde se indica que Iván Alonso no quiere en el banquillo a Vicente Sánchez, por lo que sin importar qué haga el charrúa, su futuro en el conjunto de la cementera. Ahora, después del ultimátum, el directivo de Cruz Azul debe decidir si renovarle el contrato o en su defecto presentar al nuevo entrenador a 10 días de jugar por el título de la CONCACAF.

Las opciones para sustituir a Vicente Sánchez en Cruz Azul

César Caballero mencionó para el medio líder en deportes que hay tres posibles candidatos a tomar las riendas del cuadro de la Ciudad de México. Entre los nombres que se pusieron sobre la mesa se encuentran: Guillermo Almada, Matías Almeyda y Gabriel Milito. Estos tres candidatos serían los que tomarían el lugar de Vicente Sánchez en el Apertura 2025.

En la nota, el periodista dejó claro que la directiva no está contenta con el accionar del equipo y la metodología de trabajo de Vicente Sánchez, por lo que la directiva quiere su salida. Por ese motivo es que todavía no le renuevan el contrato. Este tema, sumado que en la eliminación con el América, el Cruz Azul no fue un equipo protagonista es que podrían darle las gracias en los próximos días.

"La directiva de Cruz Azul considera que la Máquina nunca fue protagonista en el partido, nunca intentó aniquilar a las Águilas. (...) No están muy contentos con su metodología de trabajo, consideran sus entrenamientos desfasados, hasta cierto punto obsoletos a la hora de practicar el futbol", dijo el periodista.