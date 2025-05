Sorpresa en Nueva York: Rolly acaba con un inexistente Ryan García

Rolly Romero acabó con los planes del amplio favorito Ryan García de un plumazo, en lo que fue una de las sorpresas más grandes del año. En una velada realizada, por primera vez, en el Time Square de Nueva York, Romero planteó una pelea que resultó veneno para el apodado King, pues no sólo lo mandó a la lona (round 2) sino también le propinó el segundo descalabro en su carrera.

"No hay excusas, me agarró desde temprano. Creo que un año me quitó mucho mental y físicamente. Me quito el sombrero", admitió tras la contienda García, quien por más que lo intentó no pudo soltar sus puños.

A pesar de los gritos de Derrick James, entrenador de Ryan para esta contienda, y de todo lo que había en juego, incluido el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y una pelea de revancha ante Devin Haney, García no pudo despertar del letargo que le provocó la larga ausencia con la que cumplió su suspensión.

Con un estilo incómodo y sin dejar espacio para que Ryan ocupara su distancia natural o su peso, Rolly Romero trabajó sin salirse de la rayita hasta nulificar cualquier tipo de intento de su rival por inclinar la balanza a su favor.

"Ahora soy yo el que quiere a Devin Haney. Me he ganado mi oportunidad", dijo Romero, quien dejó en el pasado sus únicos dos descalabros: ante Gervonta Davis y el mexicano Isaac Pitbull Cruz.

El deseo de Rolly no cambió a pesar de la contienda tan deslucida, el excampeón mundial Devin Haney regresó con una victoria por decisión unánime al ring, luego de también una ausencia larga. En un duelo pactado a 12 episodios, en peso welter, The Dream le mojó la pólvora Ramírez convenciendo a los tres jueces sentados a la orilla del ring.

Las puntuaciones fueron de 119-109, 119-109 y 118-110. La velada que reunió a miles en el Time Square y en calles aledañas dejó también victorias como la de Teófimo López, en duelo por la corona superligera de la Organización Mundial de Boxeo. López retuvo por tercera ocasión la calidad al imponerse en un duelo, al tu por tu, ante Arnold Barboza.

The Take Over no sólo se llevó la victoria por decisión unánime, la 22 de su carrera, de paso le arrancó el invicto que el californiano había defendido desde su debut profesional. Arrancando con las acciones, el estadounidense Levale Whittington cayó por decisión unánime ante los puños del debutante japonés Reito Tsutsumi, en peso pluma.