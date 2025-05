Mexicanos en Riad superan la báscula: Canelo Álvarez, Jaime Munguía y Marco Verde

La capital de Arabia Saudita fue testigo este viernes de la ceremonia de pesaje previa a una velada que promete quedar en la memoria. El multicampeón mundial mexicano Saúl Álvarez pelea por primera vez fuera de America del Norte. Desde el imponente Kingdom Arena de Riad, Saúl "Canelo" Álvarez y William Scull cumplieron con el requisito reglamentario, dejando todo listo para disputar el título indiscutido de peso supermedio este sábado por la noche.

Canelo, dueño de las diademas del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, considerado rostro global del deporte contemporáneo, marcó sin complicaciones el límite de los supermedios al detener el field de la balanza en 167.1 lbs.

Con la serenidad de quien ha vivido este tipo de escenarios en múltiples ocasiones, Álvarez posó con confianza tras la báscula, sabedor de que la oportunidad de volver a unificar los cinturones está a la vuelta de la esquina. Ser el primer mexicano dos veces monarca indiscutido.

Jaime Munguía fue recientemente incorporado al Canelo Team

FOTO: Queensberry

"NO me importa su estatura o su fortaleza, la inteligenica y fortaleza es lo importante. NO es nuevo para mí", dijo el de Guadalajara que enfrenta su compromiso número 67 como profesional. Frente a él, el invicto cubano William Scull también dio el peso reglamentario, 166.1 lbs, y mostró firmeza en el rostro. Con récord de 23 victorias sin derrota, el antillano no se dejó intimidar y reafirmó su intención de sorprender al mundo.

"Demoró en llegar mi momento, pero por fin llegó. Voy a demostrar de que estoy hecho", agregó el invicto cubano.

La ceremonia, sobria y sin incidentes, sirvió también de plataforma para destacar el talento mexicano. Jaime Munguía, el excampeón mundial tijuanense, también cumplió con el pesaje de cara a su combate contra el francés Bruno Surace, en una esperada revancha tras un primer duelo que dejó cuentas pendientes.

Canelo Álvarez peleará este próximo 3 de mayo

FOTO: Queensberry

Munguía, respaldado por su reciente incorporación al Canelo Team, aseguró estar en gran forma física y listo para imponer condiciones. Pesó 167.7 libras, gracias al ojo de su nuevo entrenador Eddy Reynoso. Surace lo igualó en la báscula. “Mucha adrenalina y euforia, hice una gran preparación, será una gran pelea. Me siento excelente. Me siento emocionado, quiero que llegue la hora de ganar esta pelea”, declaró el tijuanense, quien apunta a vengar su única derrota.

Marco Verde sube por primera vez a la báscula como profesional

Por su parte, el joven Marco Verde vivió un momento especial al subir por primera vez a la báscula como profesional. Medallista de plata en París 2024, el peleador sinaloense iniciará su aventura rentada bajo los reflectores de un escenario internacional. Su debut es uno de los más esperados del año en el boxeo mexicano, especialmente tras haberse unido al equipo de Eddy Reynoso, uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo.

Marco detuvo el field de la báscula en 158.7 libras. Su rival, Michel Galvan marcó 159.8. Llegó la hora para los peleadores mexicanos, Canelo busca consolidar su legado, Munguía saldar cuentas y Marco Verde abrirse paso entre los grandes. Solo esperan que suene la primera campana.