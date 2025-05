NFL revisará la jugada preferida de los Philadelphia Eagles, el famoso “tush push”

El famoso “tush push”, la jugada que convirtió a los Philadelphia Eagles en una máquina casi imparable en situaciones de cuarta y corto, volverá a ser tema candente esta semana cuando los propietarios de equipos de la NFL se reúnan en la sede de los Minnesota Vikings.

Más allá de su efectividad, esta jugada ha generado un fuerte debate sobre la esencia misma del football profesional: ¿es una innovación estratégica legítima o una maniobra más propia del rugby que traiciona el espíritu del deporte?

El “tush push”, una variante del clásico quarterback sneak, consiste en que el quarterback, usualmente Jalen Hurts, reciba el balón directamente del centro y, en lugar de avanzar solo, sea literalmente empujado por dos o tres compañeros alineados detrás de él. Esta técnica ha sido tan efectiva que los Philadelphia Eagles la convirtieron en un arma casi infalible desde su implementación en 2022, particularmente en situaciones de cuarta y una yarda, e incluso en cuarta y dos.

La jugada ha ayudado a los Philadelphia Eagles a mantener series ofensivas vivas, conquistar el Super Bowl y volver a pelear por el título la temporada pasada. Su impacto ha sido tal que otros equipos, como Buffalo, intentaron replicarla sin el mismo éxito, generando preocupación en el seno de la liga.

El problema de la jugada podría ser el numero de lesiones que ha generado Foto: Archivo

Tush push: una jugada polémica

Green Bay presentó una propuesta para prohibir el “tush push” y los propietarios estuvieron a punto de votar al respecto el mes pasado. Sin embargo, el asunto se pospuso para seguir el debate en esta reunión, donde se espera una discusión “robusta y atractiva”, según Jeff Miller, ejecutivo de la NFL.

Para algunos, el problema no es tanto la seguridad de la jugada, que no ha generado un aumento de lesiones, sino su impacto visual y simbólico en el juego. “La discusión no es solo médica, sino estética”, señaló Rich McKay, presidente del Comité de Competencia.

Nos preguntamos si esta jugada pertenece realmente al football o si es más bien una adaptación del rugby”.

Desde Philadelphia, la defensa del “tush push” es tajante. “No hay datos que muestren que no es una jugada segura”, afirmó el propietario de los Philadelphia Eagles, Jeffrey Lurie. Y mientras tanto, cada cuarta oportunidad en corto sigue siendo casi garantía de conversión para el equipo.

Otros temas sobre la mesa

Además del debate sobre el “tush push”, los propietarios discutirán una propuesta de los Detroit Lions para modificar el formato de clasificación a los playoffs. Actualmente, los campeones divisionales obtienen automáticamente los primeros cuatro puestos de cada conferencia, aunque sus récords sean peores que los de equipos comodines.

Detroit propone que los equipos sean sembrados únicamente por su marca, aunque se mantenga la garantía de clasificación para los campeones de división. Esto evitaría escenarios como el de la temporada 2010, cuando los Saints (11-5) tuvieron que visitar a los Seahawks (7-9), o el de la última campaña, cuando Minnesota (14-3) jugó como visitante frente a unos Rams con récord de 10-7.

Finalmente, otro tema relevante será la propuesta para permitir que los jugadores de la NFL participen en el debut del fútbol bandera (flag football) en los Juegos Olímpicos de 2028. Se permitiría la participación de un jugador por equipo más el jugador internacional designado, bajo condiciones estrictas de seguridad y compensación.

La liga impulsa esta medida como parte de su estrategia para promover el deporte entre los jóvenes y las mujeres. Estrellas como Patrick Mahomes, Tyreek Hill y Aaron Jones ya han expresado su entusiasmo por representar a su país en el escenario olímpico.