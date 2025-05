El jugador del Toluca que fue víctima de un secuestro exprés y hoy es finalista en la Liga MX

Apenas en abril del 2024, la asociación Alto al Secuestro, revelaba que durante el mes de marzo, se había alcanzado una cifra histórica de secuestros de 512 personas, y aunque más de la mitad fueron personas migrantes, no dejaba de ser una estadística preocupante.

Para la cifra del 2021, un jugador que ahora está en la final de la Liga MX y que forma parte fundamental de los Diablos Rojos del Toluca, formó parte de la estadística de aquel entonces, cuando integraba el plantel de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Tras salir con vida de aquel secuestro exprés, el hoy jugador diablo cuenta este episodio de su vida como parte importante en su desarrollo como profesional, pues dedicó su esfuerzo a salir adelante del trauma psicológico que un evento como estos supone en la vida, y hoy, gracias a ese trabajo que ha hecho con su salud mental, se encuentra no sólo vistiendo la playera de otro equipo, sino también siendo parte de uno de los dos planteles finalistas en este Clausura 2025: Toluca.

El jugador declaró que lo que buscaban, era su automóvil. Crédito: Especial.

¿Quién es el jugador del Toluca que fue víctima de un secuestro exprés?

Hablamos de Jesús "Canelo" Angulo, jugador que durante su etapa de rojiblanco, en el año 2021, fue víctima de un secuestro exprés, al intentar robarle su automóvil. "Canelo" habló en el podcast "Entre compas", de este hecho que marcó su vida y que de alguna manera determinó el cómo hacer las cosas desde ese momento en adelante.

"Fue un día normal que fui con mi novia al Walmart, al super, y ahí afuera nos atoraron, querían el carro más que nada. Venían tres personas armadas. Íbamos saliendo y dejamos el carro en la entrada, ya cuando abro la puerta y que subo a mi novia, pues me agarran por atrás y uno ya se estaba subiendo al piloto. Yo le dije 'ten las llaves, no hay ped*, llévatelo", narró en dicho episodio el ahora finalista de la Liga MX con Toluca.

Entonces, Angulo indicó que le dijeron "no, súbete", respondiendo: "Qué ped*, a lo mejor se confundieron o algo así". El futbolista del Toluca continúa la descripción del secuestro: "Pero ya que nos subimos, un morro nos dijo: 'no les va a pasar nada, tranquilo, nada más queremos el carro'. Nos trajeron como media hora arriba del carro y hasta llegó un momento en el que de volada se filtró la nota, no sé cómo se filtró, a los cinco minutos, ya estaba la nota arriba en un ching* de medios y ellos como que dijeron 'pues mejor hasta aquí lo dejamos".

Crédito: Cuartoscuro.

¿Qué pasó después con el jugador?

El futbolista indicó que al darse a la fuga, decidió dejar la camioneta en el camino y echarse a correr con su novia para pedir ayuda y así poder llegar a casa. Fue entonces que un hombre de nombre Rodrigo, los ayudó.

"Mi novia paró un carro... '¿Lo conoces? Es el jugador de Chivas, 'Canelo' Angulo. Nos acaban de asaltar, por favor, llévanos", narra Angulo, refiriendo que lo que su novia quería es que a quien se detuviera, reconociera al futbolista y tuvieran confianza para ayudarlos y llevarlos a casa. Aunque el joven indicó no conocer nada de futbol, los socorrió para llevarlos hasta su hogar.

Canelo jugaba con Chivas cuando fue víctima de secuestro exprés. Crédito: Cuartoscuro.

Posterior a ello, Chivas publicó un comunicado en el que confirmaron que Jesús Angulo había sido víctima de un hecho delictivo, pero que ya se encontraba con su familia, sano y salvo. El ahora jugador del Toluca indicó que esto marcó totalmente su vida, al grado de ver de una nueva manera las cosas. Después de salir del Guadalajara en 2023, formó parte del León para después ser jugador del Toluca, hoy en la final de la Liga MX.