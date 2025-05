Adrián Marcelo se “postula” como presidente de Santos Laguna

Ante la mala situación que el Santos Laguna, uno de los equipos de futbol con más tradición del norte del país, padece desde hace algunos años, un personaje peculiar levantó la mano para devolverle la grandeza que tuvo alguna vez.

Mediante sus redes sociales, Adrián Marcelo señaló que tiene el conocimiento y el respaldo económico suficiente para convertirse en el nuevo presidente de los Guerreros, quienes actualmente pertenecen a Grupo Orlegi, que tiene a otros equipos de futbol como Atlas en México y Sporting de Gijón, en España.

La institución verdiblanca se encuentra en crisis desde hace algún tiempo y la gestión de su joven presidente Alejandro Irarragorri Kalb, de solo 25 años de edad, no ha conseguido revertir esta situación.

“Convencer a jugadores que lo mejor que pueden hacer por su futuro es no escapar del presente y que irónicamente, juntos son una unidad incorruptible. Juntos pueden lograr lo que se propongan. El futbol es de cubrirse las espaldas con orgullo. Es el más bello deporte colectivo. Eso ha llevado a La Laguna a dónde está, el esfuerzo y trabajo de su gente, en plural. Un esfuerzo colectivo”, añadió .

La propuesta del comediante regiomontano no fue bien aceptada por algunos sectores de la afición coahuilense, como Marcela Ramos, ex esposa de Matías Vuoso, quien militó durante un tiempo en el cuadro lagunero.

“Estás hablando de los empresarios de Torreón, como si los conocieras y supieras hasta lo que piensan. Si fui esposa, ex esposa de un futbolista, a ti eso no te debe de importar.

“Me siento con más derecho que tú de hablar de una institución como lo es Santos Laguna, ya que aún sigo en ella y ni yo opino del club… porque tengo respeto y no me interesan los like como a ti”, señaló Ramos.