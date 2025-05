Primero fue Ricardo Antonio La Volpe y ahora lo es Andrés Vaca. El tema es que el comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta, está envuelto de nueva cuenta en otra pelea originada a través de X, en donde ya le habían respondido personajes de la talla de LaVolpe, por ejemplo.

Todo trascendió cuando la esposa de Andrés Vaca, Georgina Holguín, envió un "dardo" a Pietrasanta a través de un mensaje motivador dirigido a su esposo, el comentarista de Televisa. Desde ese momento, las redes sociales comenzaron a buscar qué es lo que estaba pasando con Vaca y encontraron esta discusión con Jorge Pietrasanta.

Al momento, Andrés Vaca no ha mencionado nada en las transmisiones en las que ha estado como titular en este fin de semana, incluida la semifinal entre Toluca y Tigres, en donde compartió micrófonos con Ricardo La Volpe.

¿Por qué se pelearon Andrés Vaca y Jorge Pietrasanta?

Precisamente todo comenzó con la pelea que tuvo Pietrasanta con La Volpe en X. El pasado 15 de mayo, Jorge Pietrasanta escribió en dicha red social: "Ahora entiendo. Lavolpe (sic) analiza el fulbo, no fútbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, sólo cuando dice FULBO".

La Volpe no se quedó callado y respondió: "Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto sólo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de "Fulbo", no sabes nada".

Pietrasanta reviró, sin embargo, ahora involucraba al narrador de Televisa, Andrés Vaca, aunque sin mencionar su nombre. "No, Ricardo. No se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, y que ahora se atreve a criticar a verdaderos periodistas) no tienen dicción", escribió Pietrasanta.

¿Qué le respondió Andrés Vaca a Pietrasanta?

Vaca, quien se caracteriza también por responder a los ataques en su contra en redes sociales, no tardó en contestar lo que Pietrasanta escribió: "El que no tiene dicción ocupa el lugar que tú deseas volver a tener. El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tú deseabas en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo. Hey, pero sigue diciendo "me paro de pie", todos te recordamos por eso. Ánimo".

Ante las críticas de Pietrasanta, Georgina Holguín, esposa de Andrés Vaca, escribió un mensaje en redes para defender a su pareja: "Cada quien da lo que lleva dentro. Algunos reparten apoyo, otros reparten veneno... No es personal, a veces sólo están peleando con sus propios sueños rotos disfrazados de opiniones. Eres un fregón, Andrés. Eres el mejor. Sigue creciendo y sigue cumpliendo sueños", sentenció la conductora.

Cada quien da lo que lleva dentro. Algunos reparten apoyo, otros reparten veneno… No es personal, a veces solo están peleando con sus propios sueños rotos disfrazados de opiniones.



Posterior a ello, ninguno de los involucrados volvió a mencionar nada en redes sociales, dejando la discusión para la posteridad, como otra más de las que se dan entre comentaristas deportivos en plataformas digitales.