L.A Park golpea a un "aficionado", le dio hasta con la silla | VIDEO

La lucha libre es uno de los deportes más seguidos en México, pero también uno de los más pintorescos del país. Los gladiadores buscan cualquier forma para entretener a los asistentes, inclusive luchar debajo del cuadrilátero o entre los fans. En esta ocasión, durante la función en San Luis Potosí, L.A Park decidió arremeter contra uno de los "aficionados" que lo había insultado previamente durante el espectáculo.

El video en el que se muestra a la estrella de la lucha libre en México en medio del público listo para seguir su pelea. Los de seguridad comienzan a alejar a los aficionados para que se pueda continuar la contienda. Después de golpear a su rival, L.A Park se fe contra uno de los fans que lo había insultado y golpeado previamente. Todo se salió de control cuando el atleta tomó una silla y comenzó a golpearlo en el suelo.

En el video se puede ver como el joven le pide que le de un golpe en el pecho, mismo que es respondido. Después L.A Park decidió darle dos golpes en la cara que lo mandaron al piso. En ese momento la estrella de la lucha libre tomó una silla y, a pesar de que los de seguridad le dijeron que no lo hiciera, decidió darle un golpe más al fan. El sillazo fue a la espalda, lo que provocó que se levantara de inmediato para evitar un castigo mayor.

Aturdido y protegido por los de seguridad, el aficionado decidió levantar la mano en forma de rendición para que L.A Park no siguiera con el castigo. Tras difundirse este video, algunos de los fans reaccionaron en contra del luchador que decidió noquear al aficionado que se encontraba disfrutando de la lucha en San Luis Potosí. Se tiene que recordar que esta función formó parte de la despedida de El Hijo del Santo.

?ORA... PUES SI LA FUNCIÓN NO ERA INTERACTIVA?

uD83DuDEA8 L.A. PARK LE DA UNOS MADRAZOS A AFICIONADO QUE QUERÍA SENTIRSE LUCHADOR uD83EuDD15uD83DuDCA5



uD83DuDD34 Ayer, durante la función de despedida de El Hijo del Santo realizada en #SanLuisPotosí, el luchador #LAPark golpeó a un aficionado. Testigos… pic.twitter.com/IyWDJjY7d4 — ¡QUÉ POCA MADRE! uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@QuePocaMadre_Mx) May 15, 2025

La reacción de los aficionados en redes sociales

Los amantes de la lucha libre y otros internautas decidieron reaccionar al video en el que se ve como L.A Park noqueó a uno de los fans que se encontraba entre las primeras filas. Algunos fans dejaron claro que el asistente a la función en San Luis Potosí se lo ganó por haber insultado previamente a la estrella del Pancracio. Otros aseguraban que en realidad no lo golpeó duro, por lo que el seguidor de la lucha libre salió contento y con el boleto desquitado, ya que esa experiencia no es fácil de tenerla.

"Buen espectáculo. La afición feliz, el golpeado igual y no le pegó duro, así que hubo desquite de boleto", "Y luego preguntan porque la gente ya no va a las luchas. Che güey nefasto deberían tener más empatía por los fans, sin los fans pagando las entradas estos güeyes serían unos loquitos haciendo marometas en una arena vacía", "Luchador abusivo, no es correcto que lo haga ya que el aficionado no está preparado para recibir y dar golpes", son algunos de los comentarios que aparecen en redes sociales.