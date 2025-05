Hija de Maradona responsabiliza al médico de su padre y denuncia abandono durante su internación domiciliaria

Gianinna Maradona, una de las hijas del fallecido ídolo del fútbol argentino Diego Armando Maradona, brindó este martes un testimonio ante el tribunal que juzga a siete profesionales de la salud acusados por su presunta responsabilidad en la muerte del exfutbolista. Durante su declaración, apuntó directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, quien se desempeñaba como su médico de cabecera, y lo responsabilizó por el deterioro de su salud durante la internación domiciliaria en la que falleció el 25 de noviembre de 2020.

Maradona, quien tenía 60 años, murió de un paro cardíaco mientras se recuperaba en una vivienda alquilada en el barrio privado San Andrés, en las afueras de Buenos Aires. Dos semanas antes, se había sometido a una cirugía por un hematoma subdural en la Clínica Olivos.

En su declaración, Giannina afirmó que Luque “no sabía explicar qué tratamiento estaba recibiendo” su padre y que ignoró reiteradas advertencias sobre el visible deterioro físico y emocional del exfutbolista. “Le dije a Luque que veía a mi papá muy perdido, que no estaba feliz y que además no podía caminar. Él me dijo que había días con altibajos", relató.

Maradona estaba hinchado y con dificultades para hablar días antes de su fallecimiento, según relató su hija Foto: X

La internación domiciliaria, eje de las acusaciones

La joven también cuestionó la decisión de optar por una internación domiciliaria, la cual fue recomendada por Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, todos ellos imputados. Si bien expresó haber confiado inicialmente en los profesionales, aseguró que “con el diario del lunes” siente que “todo fue una obra de teatro para seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo”.

Los fiscales del caso sostienen que los siete profesionales no le brindaron a Maradona la atención médica adecuada durante su recuperación, lo que derivó en su fallecimiento. Los acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que podría implicar penas de hasta 25 años de prisión.

Durante su testimonio, Giannina también ofreció detalles sobre el estado de su padre en los días previos a su muerte. Recordó que la última vez que lo vio con vida, el 18 de noviembre, estaba visiblemente hinchado y con dificultades para hablar. “Le dije a Luque y a Díaz y me dijeron que era normal. Que estaba hinchado porque estaba ‘cubito’”, señaló, citando la expresión del médico.

Sin embargo, la autopsia reveló que la hinchazón se debía a un edema agudo de pulmón, una de las causas directas del fallecimiento de Maradona. Expertos de la Clínica Olivos, donde fue operado, habían desaconsejado su traslado a un domicilio y sugerido internarlo en un centro de rehabilitación especializado, recomendación que fue desoída.

La figura de Matías Morla, también cuestionada

Además de los médicos, Giannina también responsabilizó al abogado y apoderado de Maradona, Matías Morla, con quien mantiene una disputa legal por los derechos de imagen del exjugador. Según dijo, el deterioro de su padre coincidió con el inicio de su vínculo con Morla en 2015. “Le daban pastillas con alcohol para que no se acuerde que lo habíamos visitado”, acusó, y agregó que ella y su hermana Dalma no podían contactarlo con frecuencia, ya que “le cambiaban los números muy seguido”.

Morla no está imputado en esta causa, aunque su figura ha sido fuertemente cuestionada por los hijos del “Diez” en los últimos años.

El juicio continúa con nuevas declaraciones y pruebas que buscan esclarecer las responsabilidades médicas y personales en torno a los últimos días de vida de Diego Armando Maradona, cuya muerte aún conmociona al país y al mundo del fútbol.