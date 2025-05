Esta es la regla del CMB que permitirá a Manny Pacquiao pelear directamente por un título mundial

Manny Pacquiao no ha puesto punto final a su carrera. Luego de algunas peleas de exhibición, un intento por volver a ser Senador en Filipinas y a cuatro años de su última aparición profesional —una derrota ante Yordenis Ugás— y seis desde su victoria sobre Keith Thurman, el ídolo filipino está listo para volver directo a una pelea por el título mundial.

Con 46 años de edad y una carrera legendaria a cuestas, que incluye la conquista de ocho divisiones, Pacquiao disputará el cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), actualmente en manos del mexicano Mario “El Azteca” Barrios. El anuncio ha causado sorpresa, admiración y polémica, pero el tagalo está decidido a seguir los pasos de leyendas como Sugar Ray Leonard o George Foreman, quienes también protagonizaron regresos triunfales después de largos retiros.

En entrevista con El Heraldo de México, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, explicó que todo está dentro del reglamento: “Estamos en una época diferente... El CMB aprobó definitivamente su pelea contra Mario Barrios basados en el reglamento. No solo deben pasar sus exámenes médicos, sino también tienen que obtener su licencia en el lugar del combate. El tiene un gran sentimiento por el organismo, quiere retirarse como campeón CMB y lo apoyaremos”.

Un peleador legendario puede regresar si cumple con los requisitos médicos

La regla es clara: si un peleador legendario desea volver y cumple con los requisitos médicos, puede tener una oportunidad. Y Pacquiao, el único peleador en la historia con títulos en ocho divisiones diferentes, tiene credenciales de sobra.

“Hemos recibido algunos ganchos al hígado porque clasificamos a alguien que no ha peleado en mucho tiempo, que no ha ganado una pelea… pero Sugar Ray Leonard buscó a mi papá para pelear contra Marvin Hagler, las críticas llovieron y le ganó a Hagler”, recordó Sulaimán. Para Pacquiao, esta no es solo una pelea, es una nueva misión. Ya no necesita demostrar nada, pero aún cree que puede escribir un capítulo más en su libro de hazañas. Barrios, joven, fuerte y con ritmo competitivo, no será un rival sencillo. Sin embargo, subestimar al Pac-Man podría ser un error que cometieron muchos otros y lo lamentaron.

Aunque la pelea no ha sido presentada formalmente, pues estaban aguardando a que se superaran las votaciones en Filipinas, en donde Manny Pacquiao buscaba un nuevo escaño en el Senado de su país, se espera el anuncio sea a la brevedad, pues no solo quedó lejos de la preferencia de los votantes, también el encuentro se tiene practado para el 19 de julio.