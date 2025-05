Martín Anselmi explota y llama 'mentiroso' a Cruz Azul desde Portugal | VIDEO

Apenas el viernes se daba a conocer que después de cinco meses de negociaciones, Cruz Azul y Martín Anselmi llegaban a un acuerdo económico poniendo fin a un capítulo polémico iniciado con la salida del técnico argentino apenas en la jornada 2 del Clausura 2025.

Porto pagará a la directiva cementera la nada despreciable cantidad de 3.1 millones de euros, luego que Anselmi dejara de manera repentina al equipo, en medio del desconcierto de sus aficionados, quienes habían concretado con el estratega una gran comunión que hace mucho no sentían con un director técnico.

Precisamente por ese cariño y vínculo que Anselmi creó con la afición, le exigió en conferencia de prensa a la directiva de Cruz Azul que dejara de mentirles y que les hablara con la verdad, pues él sigue siendo víctima en todo este asunto que derivó en una salida conflictiva del argentino y que, ahora mismo, lo tiene como persona non grata en la mayoría de los corazones de los aficionados a La Máquina.

¿Cómo fue que Martín Anselmi llamó "mentiroso" a Cruz Azul?

Durante una conferencia de prensa otorgada desde Portugal, Martín Anselmi pidió a la directiva de Cruz Azul que hablara con la verdad a la afición, luego del comunicado que lanzó la institución de La Noria en el que aseguraban habían llegado a un acuerdo con Porto por los 3.1 millones de dólares, esto debido a una supuesta "insolvencia" por parte de Anselmi y para evitar un proceso legal más largo.

En dicho comunicado, también se habla de un acuerdo de confidencialidad que obliga a ambas partes a evitar difundir datos financieros; ambas cosas fueron negadas por Martín Anselmi desde Portugal.

¡Dejen de mentirle a la gente! ¡No hay quiebra de mi parte, ni acuerdo de confidencialidad, nada! ¡Este es el acuerdo, las cifras están ahí! No puedo ser insolvente si el FC Porto me ayuda

Anselmi agregó: "Las cosas son como son y, como dije el día que me presenté en el Porto, hubo un acuerdo que no se respetó". El estratega también aseguró que no quiere ir en contra de Cruz Azul por el cariño que le tiene a su afición y a la institución. "No quiero ir en contra de mi anterior club; tengo mucho cariño por Cruz Azul y su afición, por eso fue un tema tan delicado para mí. Es imposible que me olvide jamás de ellos", sentenció.

¿Qué fue lo que dijo Cruz Azul en su comunicado?

El comunicado que provocó que Martín Anselmi estallara indica que Cruz Azul y el Porto habían llegado a un acuerdo "directo y satisfactorio" con respecto a la situación de Anselmi y su cuerpo técnico; refieren que la determinación por parte del Club "se fundamentó en la declaración de insolvencia económica de una de las partes interesadas en nuestra demanda por incumplimiento contractual, y ante las tácticas legales para alargar la resolución del asunto a un periodo de 3-4 años".

En cuanto a los 3.1 millones de dólares y su difusión, Cruz Azul indicó que había una cláusula de confidencialidad, por lo que le extrañaba que se hubiera hecho público. "Cruz Azul externa su extrañamiento ante la difusión de la información incorrecta e imprecisa desde medios en Portugal y Argentina, ya que el acuerdo contenía una cláusula de confidencialidad entre las partes, misma que obligaba a la no revelación de datos financieros", indica el documento.

Finalizan indicando que "apegado a la legalidad y su honor, Cruz Azul no revelará los montos de pago acordados, mismos que fueron establecidos en dólares, no en euros, y cuyos plazos se deberán ejercer entre hoy y el próximo mes de abril de 2026 como máximo".