Draft NBA 2025: estos son los equipos que ganaron la lotería

Las pelotas de ping-pong decidieron y dejaron un mensaje claro: Cooper Flagg podría convertirse en la nueva cara de los Dallas Mavericks. En una noche de sorpresas, la franquicia texana ganó la lotería del Draft de la NBA con apenas un 1,8% de probabilidades, asegurando la primera selección global del próximo draft, y con ella, la oportunidad de elegir al jugador universitario más codiciado del momento.

Flagg, quien deslumbró en su única temporada con Duke y llevó a los Blue Devils al Final Four, es considerado ampliamente como el mejor prospecto del país. Promedió 19,2 puntos, 7,5 rebotes y 4,2 asistencias por partido, con una efectividad notable tanto desde el campo como desde la línea de tres puntos y de tiros libres. Su actuación le valió el premio al Jugador Nacional del Año de The Associated Press, consolidando su estatus como futuro estelar de la liga.

Para Dallas, esta inesperada victoria en la lotería representa más que una oportunidad deportiva: simboliza un renacer emocional para una afición que recientemente sufrió la partida de Luka Doncic a los Lakers y la ausencia de playoffs. La noche de la lotería, Mark Cuban —visiblemente eufórico— se comunicó de inmediato con Patrick Dumont, el nuevo propietario del equipo, para compartirle la buena noticia mientras este asistía a una competencia escolar.

Estoy muy feliz por los fanáticos de los Mavericks. Hoy es uno de esos días que marcan una nueva era. La conexión con los aficionados es real y profunda. Esto les pertenece a ellos”, declaró Rick Welts, director ejecutivo del equipo, quien sostuvo el sobre con el número uno estampado como un trofeo simbólico.

NBA Draft 2025: Dallas obtiene el pick número 1 y apunta al talento de Duke

El propio Flagg se mostró mesurado al conocer el resultado. “No traté de pensar demasiado en eso. Estaba fuera de mi control”, comentó durante la transmisión oficial. Sin embargo, su historial ya lo respalda: el joven prodigio de 17 años destacó incluso frente a jugadores NBA durante las prácticas del equipo olímpico estadounidense en Las Vegas el año pasado.

San Antonio, que en 2023 se llevó a Victor Wembanyama y en 2024 a Stephon Castle, tendrá la segunda selección. Filadelfia eligió tercera y Charlotte, cuarta. Entre los equipos con mayores probabilidades, Utah y Washington, fueron desplazados al quinto y sexto lugar respectivamente, mientras que Miami, que estuvo cerca de ingresar a la lotería con las mismas probabilidades que Dallas, se quedó con la vigésima selección.

Este draft es realmente fuerte en la parte superior, especialmente en los tres primeros, y estamos muy emocionados”, comentó Daryl Morey, presidente de operaciones de los 76ers, destacando la calidad de los prospectos de esta generación.

Por su parte, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, reconoció el valor de mantenerse en la cima del orden de selección. “Volver a estar entre los cuatro primeros posiciona a la organización para adquirir talento de impacto inmediato”, afirmó.

Desde la implementación del actual formato de lotería en 2019, los equipos con los peores récords rara vez han obtenido la primera selección. Esta temporada, Utah, ejemplificó esa tendencia negativa al caer al quinto puesto.