Penta Zero Miedo pierde ante Dominik Mysterio en Backlash

Este 10 de mayo de 2025, Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio protagonizaron uno de los combates más importantes de BackLash, luego de que el oriundo de Ecatepec perdiera ante el hijo de Rey Mysterio en el pasado WrestleMania, no pudo hacerse valer en el ring por segunda ocasión consecutiva.

Y es que el Zero Miedo intentó buscar su primer título en la WWE luego de que en Wrestlemania tuviera que enfretantser al mismo Dominik Mysterio, Bron Breaker y Finn Bálor, por lo que esta era la oportunidad que tanto esperaba, ayq ue desde su llegada en enero de este 2025 ha sido uno de los luchadores más importantes de la empresa.

Lamentablemente para Penta, las cosas no sucedieron como espera, pues en la lucha reñida, el mexicano estaba dándole batalla a Dominik Mysterio, lo diferencial ocurrió cuando Finn Bálor y Carlito, parte de The Judgement Day intervinieron en la pelea, dejando las cosas desiguales para el Zero Miedo.

Penta Zero Miedo vuelve a caer frente a Dominik Mysterio

Las cosas se pusieron caóticas cuando “El Grande Americano” también se sumó a darle con todo a Penta Zero Miedo, arrebatando la oportunidad del título y dejando como único campeón a Dominik Mysterio, con una victoria que puede dedicar en su totalidad a Liv Morgan.