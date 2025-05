¿Por qué los colores de Cruz Azul son iguales a los de la bandera de Reino Unido?

Si eres seguidor de Cruz Azul, seguramente reconocerás el nombre de Henry Gibbon, un inglés dedicado a la industria minera. Si no ubicas el nombre, te contamos que este hombre tuvo todo que ver en la historia de la Máquina Celeste, específicamente de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul.

Gibbon alquiló una parte de la antigua Ciudad Hacienda de Jasso, en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, por allá de 1881 en donde algunos años más tarde, se asoció con otro inglés de nombre Joseph Watson. Aunque las cosas no les salieron como ellos esperaban, su importancia en la cooperativa no pasó de noche y hasta el día de hoy, continúan presentes no sólo en la empresa sino también en el equipo de futbol de la Liga MX.

Con estas premisas, entonces, comienza a relacionar, a hilar, a atar cabos. ¿Por qué crees que Cruz Azul tiene los colores blanco, rojo y azul en su escudo? ¿Por qué crees que su insignia más destacada es formada por una cruz? Exacto.

¿Por qué los colores de Cruz Azul son iguales a la bandera de Reino Unido?

Tras fundar Gibbon la Cooperativa Cruz Azul en 1881, alquilando parte de la antigua Ciudad Hacienda de Jasso y luego de asociarse con Joseph Watson, los planes no salieron como los tenían pensados, por lo que tuvieron que venderla por 1 millón de pesos a su rival La Tolteca, esto de acuerdo a lo publicado por el sitio Vamos Azul, dedicado a difundir no sólo la historia del equipo, sino también noticias actuales del plantel que ahora es dirigido por Vicente Sánchez.

El equipo de futbol, entonces, se fundó por allá de 1927 y desde su fundación, se planeó que ese pasado británico quedara plasmado de alguna manera en su historia, por lo que se decidió dejar los colores de la bandera del Reino Unido, a manera de homenaje a Henry Gibbon, el hombre que comenzó toda la historia de la institución, aunque las cosas no le hayan salido tan bien.

En 1931, trabajadores de la Cruz Azul apelaron a una nueva Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, misma que daba oportunidad de la expropiación a través de la indemnización, con el objetivo de que aquellas fuerzas de riqueza y trabajo, brindarán un beneficio al estado de Hidalgo, así como a sus municipios, a sus obreros, campesinos y habitantes. Bartolomé Vargas, quien era gobernador de Hidalgo en aquel entonces, decretó la expropiación de la Cruz Azul integrándose así como Cooperativa.

¿Y la cruz también tiene que ver con el pasado británico?

Así es, aunque hay un guiño por ahí, el cual fue referido por la propia Cooperativa a través de sus redes sociales. "La cruz azul ha sido un símbolo para nosotros, incluso antes de ser Cooperativa. En ella hay un guiño a nuestro pasado, por la cruz británica, y a nuestra identidad, ligada al 3 de mayo, día de la Santa Cruz", describe la Cooperativa La Cruz Azul en su cuenta de X.

La cruz azul ha sido un símbolo para nosotros, incluso antes de ser Cooperativa. En ella hay un guiño a nuestro pasado, por la cruz británica, y a nuestra identidad, ligada al 3 de mayo, día de la Santa Cruz. #SomosLaCruzAzul pic.twitter.com/EBkxlSyyGs — Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) February 22, 2022

Entre los comentarios de los aficionados a Cruz Azul en aquel posteo que realizó la Cooperativa en el año 2022, refieren que con razón siempre han creído que el equipo tiene sangre europea o que "la Liga MX es poca cosa para nosotros, nos merecemos mínimo la Premier League". Bueno, un poco de historia en el futbol no nos hace nada mal.