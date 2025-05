No podía ser mejor. Si en los Cuartos de Final la Liga MX Femenil nos trajo un Clásico Regio, ahora en las Semifinales la historia no se podía poner más interesante. El Clásico Nacional, Chivas vs. América, nos espera en estas instancias de la liga femenina en México y las jugadoras ya han declarado que será uno de esos encuentros que nadie se quiere perder.

Guadalajara llega a esta fase luego de haber eliminado a Pumas con un marcador global de 3-0 mientras que las Águilas tuvieron que derrotar con autoridad a las Bravas de Juárez con un global de 7 goles a 2 para instalarse en la antesala de la final del Clausura 2025 femenil.

Para no perderte este partido, te damos todos los detalles de cara a uno de los duelos más emocionantes de las Semifinales de la Liga MX Femenil que sin restarle importancia a la otra llave entre Rayadas y Tuzas, pinta para ser uno de esos enfrentamientos inolvidables.

¿Dónde y a qué hora ver HOY el Chivas vs. América de la Liga MX Femenil?

El Clásico Nacional en la Liga MX Femenil se llevará a cabo esta noche en punto de las 07:05 pm. en el Estadio Akron, partiendo en la ida como locales las jugadoras del Rebaño. La transmisión se podrá seguir a través de Chivas TV y también de Fox Sports, para que no te pierdas detalle alguno de estas Semifinales.

¿Cómo llegan a las semifinales Chivas y América?

América Femenil llega a la Liguilla como líder de la tabla general del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil luego de sumar 41 puntos tras una campaña que definitivamente no van a olvidar las azulcremas. En los Cuartos de Final, eliminaron a las Bravas de Juárez ratificando el poder ofensivo que tiene el plantel y ahora enfrentarán a las peores clasificadas de entre las cuatro mejores, que son las Chivas.

Las del Guadalajara terminaron en sexto lugar con 30 puntos y dejaron fuera a Pumas con marcador de 3-0 siendo Licha Cervantes la clave en la delantera de Chivas con lo que pudieron sentenciar la eliminatoria.