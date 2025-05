Canelo y Scull mostraron respeto, pero prometen guerra en Riad

La última conferencia de prensa rumbo al choque entre el monarca mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el campeón cubano William Scull fue todo menos escandalosa.

Nada de gritos, nada de empujones ni careos tensos. En su lugar, dos peleadores tranquilos, seguros de sí mismos y con los ojos puestos en un mismo objetivo: la gloria del título indiscutido de peso supermedio.

Desde Riad, Arabia Saudita, sede del combate, ambos se mostraron serenos, pero no por eso dejaron de lanzar algunos mensajes entre líneas. Scull, invicto con récord de 23-0 y 9 nocauts, no se achicó ante los reflectores ni ante la figura de Canelo.

Foto: Especial

“He hecho una gran preparación, manejo bien las tres distancias e iremos viéndolo round a round. No hablaré de mi plan ahora”, soltó el cubano, con un tono calmado pero seguro. Luego fue más directo: “Me han subestimado todo el tiempo, lo que diga la gente no me preocupa, voy a demostrar que sí se puede”.

Del otro lado, el mexicano tampoco se quedó corto. Aunque lejos del Canelo explosivo de otras ocasiones, dejó claro que esta pelea significa algo especial.

“Significa mucho recuperar el indiscutido de nuevo. Espero lo mismo (que con Erislandy Lara), pero soy un Canelo diferente y (Scull) lo va a sentir”.

El ambiente fue tan tranquilo que hasta hubo espacio para una pizca de humor. Canelo recordó lo que dijo su rival —que “se lo iba a comer” arriba del ring— y respondió con un gesto que arrancó risas en la sala:

“No es nada nuevo para mí, pero Scull va a sentir algo diferente. Dijo que me va a comer y lo único que comerá será esto”, y levantó su puño derecho.

No hubo careo violento, ni palabras altisonantes, mucho menos empujones. Solo dos guerreros listos para ir al ring a resolverlo donde realmente importa: en el ring. Para Canelo, es la oportunidad de recuperar todos los cinturones del peso supermedio; para Scull, la de sorprender al mundo y convertirse en el nuevo rey.

Previo a la aparición de los estelares, los tricolores Jaime Munguía y Marco Verde - ambos parte de Canelo Team- adelantaron que saldrán con la mano en alto, pues sienten un gran compromiso de defender sus colores y sus causas.

Munguía encarando de nueva cuenta al francés Bruno Surace y demostrar que su derrota fue circunstancial. Mientras que para Verde será un debut al profesionalismo soñado.