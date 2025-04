Marco Verde saldrá con corrido en su debut como profesional: ¿cúal es y qué dice la canción?

Marco Verde es uno de los grandes prospectos del boxeo mexicano. Después de su gran exhibición en los Juegos Olímpicos llegó el momento de comenzar su carrera como pugilista profesional. El nacido en Mazatlán, Sinaloa está listo para su primera función como profesional, pero antes de subir al encordado ya comenzó a generar algunas polémicas.

El integrante del Team Canelo subirá al ring por primera vez, como profesional, el próximo 3 de mayo. Como cualquier pugilista, ya tiene claro la canción con la que caminará del túnel de vestidores al ring. La sorpresa fue que elegirá un corrido, a pesar de todos los problemas y polémicas que se han generado sobre este tipo de canciones en algunos estados de la República Mexicana.

En entrevista para Box Azteca, el mazatleco no tuvo reparos en confirmar que saldrá con un corrido en su primera función como profesional. Marco explicó que fue complicada la decisión, pero que al ser su primera función le gustaría que sonara un tema que hable de su tierra, de esa ciudad que le ha dado todo en lo que va de su carrera como boxeador, es decir, en su etapa como amateur.

"Era una difícil decisión, no sabía, pero voy a salir con el famoso corrido de Mazatlán, creo que para mi debut es una muy buena canción (...) Por su puesto, de donde soy, del bello puerto de Mazatlán. Estuve analizando que canción, una mexicana o algo así, pero voy con un mexicano (hablo de su rival), por eso quise elegir esa canción", dijo Marco Verde.

Marco Verde ya tiene lista su canción para salir en su debut como boxeador profesional (IG: marco_alonso_green)

Qué dice la canción con la que saldrá Marco Verde en su debut

La canción que escogió Marco Verde es un corrido, pero para sorpresa de muchos, este corrido no es bélico, es decir, no expresa temas de violencia. En otras palabras, el tema elegido por el boxeador para salir no entra en las limitantes que ha colocado el gobierno en México para intentar frenar la violencia en el país.

El corrido de Mazatlán habla de historias y experiencias, sobre la admiración por lugares y personas. La letra relata el asombro y el cariño hacia la ciudad y sus habitantes, destacando la belleza natural y cultura de Mazatlán. La canción habla de sus mujeres, de sus playas, de los hombres, su catedral y los rincones que se pueden encontrar cuando visitan esta tierra del Pacífico.

Marco Verde escogió el 'Corrido de Mazatlán (IG: marco_alonso_verde)