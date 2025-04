Rodrigo Huescas y otros jugadores de Cruz Azul que han "marcado diferencia" por su indisciplina | LISTA

La situación de Rodrigo Huescas tiene de nuevo a Cruz Azul en boca de todos y aunque sabemos que la indisciplina cometida por el jugador de Copenhague sucedió en Dinamarca, no deja de mencionarse no sólo el vínculo que tuvo con la Máquina Celeste, sino también su forma polémica de haberles dicho adiós y, sobre todo, nos recuerda aquellas situaciones de indisciplina que también cometieron otros futbolistas cementeros.

Cruz Azul ha sido de las instituciones de las que más se habla no sólo en materia deportiva, sino también extra cancha, provocando que se hable de ellos en todos lados, sea para bien o para mal. Dicen por ahí que no hay publicidad mala y de eso sabe bien la Máquina.

A raíz de la situación de indisciplina de Huescas en Dinamarca, recordemos un poco aquellas polémicas por las que Cruz Azul también se ha hecho notar. Si bien hay otros equipos que también han hecho de las suyas en estos casos, hoy se habla más de los celestes por la declaratoria de culpabilidad de quien fuera una de las joyas del equipo en la era de Martín Anselmi.

Rodrigo Huescas Instagram

El caso de Rodrigo Huescas

Este es el más reciente de algún jugador o exjugador de Cruz Azul. Apenas iniciando enero de este 2025, Rodrigo Huescas ya como futbolista del Copenhague, fue detenido tras conducir a exceso de velocidad en una zona con límite de 50 km/h. El juvenil decidió correr a 110 km/h, algo que se considera una falta muy grave en el reglamento de tránsito de Dinamarca. Además, admitió que su licencia de conducir no estaba renovada, por lo que fue detenido.

Ahí no paró todo. Huescas tuvo que cumplir una pena domiciliaria de 20 días de arresto y tras la audiencia, esta semana se declaró culpable, por lo que el 5 de mayo se le dictará sentencia, y entre los castigos, estaría la deportación a México y la rescisión de contrato con el Copenhague.

Archivo

La fiesta con temática narco de 'Cata' Domínguez

Esta es también reciente y seguro la recordarás porque abrió la conversación en torno a las acciones que tienen que ver con hacer apología del crimen. En este caso, Julio César "Cata" Domínguez, decidió publicar en sus redes sociales —junto con otros invitados también jugadores de Cruz Azul— fotografías de la fiesta de cumpleaños de su hijo menor. En las imágenes, se veía que la fiesta era temática, una muy polémica: el narcotráfico.

Algunos invitados se dejaron ver con gorras que tenían bordadas las iniciales de Joaquín "El Chapo" Guzmán (JGL), una situación que provocó que "Cata" Domínguez ofreciera disculpas y que recibiera una sanción de dos partidos inhabilitado de las convocatorias de Cruz Azul.

Archivo

Martín Galván y la inmadurez que lo llevó a terminar con su carrera

Imaginemos a un joven que a los 15 años ya debuta en Primera División. Esto sucedió con Martín Galván, una de las promesas más comentadas de Cruz Azul que no terminó nada bien después de sus indisciplinas. Su potencial lo llevó a ser convocado con la Selección Mexicana Sub-17, sin embargo, en una concentración, trascendió que ingresó a mujeres para convivir con él en el hotel. Aunque se dijo que hubieron muchas más indisciplinas, esa fue la que más sonó.

La Selección Nacional no volvió a tomarlo en cuenta, lo enviaron a Cruz Azul Hidalgo para poder desarrollar su carrera, sin embargo, no se le volvió a tomar en cuenta. Permaneció en Segunda División, pero ya no pudo despegar como se tenía pensado.

Mexsport

Cruz Azul, rey de la indisciplina en pandemia

Jonathan Borja y Pablo Cepellini fueron dos de los jugadores de Cruz Azul que dieron de qué hablar durante la pandemia por Covid-19. Primero, el ecuatoriano tuvo que ser separado del primer equipo por falta de compromiso, negándose a jugar con el equipo Sub-20. Posteriormente inventó que dio positivo a Covid y al enterarse de esto la directiva, decidieron no renovar su contrato.

En el caso de Cepellini, en pleno confinamiento por Covid-19, asistió a una fiesta, en un acontecimiento del que se enteró la directiva y terminó no sólo separándolo del club, sino dejándolo fuera de los planes celestes.

Cuartoscuro

"Gullit" Peña y sus faltas por el alcohol

La carrera de Carlos "Gullit" Peña siempre estuvo marcada por sus excesos con el alcohol, algo que incluso él mismo reconoció y que, además, intentó trabajar en rehabilitación. Sin embargo con Cruz Azul, las cosas fueron complejas. En una de las más recordadas, fue cuando acudió a una tienda cercana al club para comprar cerveza, sin pensar en que iba a ser reconocido, algo que claramente sucedió.

Otra ocasión, se reportó que fue encontrado orinando en una fuente de un hotel de concentración del club al estar bajo la influencia del alcohol, lo que terminó de derramar el vaso, pues esa gota provocó que Cruz Azul terminara contrato con el jugador.

Archivo

Willer Ditta, la previa a Huescas

La última de Cruz Azul con uno de sus jugadores, fue la polémica provocada por Willer Ditta, quien tuvo un accidente vehicular el pasado 21 de abril en la Ciudad de México, específicamente en Periférico, cerca de la zona de San Jerónimo. Entre los videos y las imágenes que se difundieron en redes sociales, se notó la actitud con prepotencia que manejó el jugador. Ditta refirió que podrían ser montachoques, algo que negaron las víctimas, quienes sí lo señalaron de evadir la ley.