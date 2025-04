Canelo Álvarez vs. William Scull: arranca semana de pelea en Arabia Saudita con recibimiento de lujo

La semana de pelea arrancó oficialmente con el pie derecho en Arabia Saudita, donde el multimonarca mexicano Saúl Álvarez y el cubano William Scull hicieron su entrada triunfal. Con este primer evento, se da el banderazo de salida rumbo a una semana de alto voltaje, en la que el mexicano busca recuperar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que le fue arrebatado en el escritorio tras negarse a enfrentar a Scull en su momento.

La recepción fue nocturna, por razones obvias: el calor saudí no da tregua ni en primavera. Por eso, Canelo fue el último en llegar, pero también el más ovacionado. Vestido con porte y confianza, el tapatío aseguró que estar en Arabia es parte de un sueño de infancia.

A pesar de ser el lado B de la ecuación, el cubano William Scull, actual dueño de la última corona que le hace falta a Canelo para volver a ser indiscutido (FIB) no se guardó nada. “Vengo a comerme a Canelo. Esta es mi oportunidad, la pelea que me puede cambiar la vida. Es momento de callar bocas”, dijo el isleño, quien persiguiendo el sueño emigró a Alemania, en donde ha esperado por nueve años para un duelo así. La fiesta no se detuvo ahí.

Siempre quise pelear en distintos lugares del mundo Foto: IG/@canelo

Jaime Munguía vs Bruno Surace

Jaime Munguía también dijo presente en este arranque de actividades. El tijuanense, que enfrentará al francés Bruno Surace, reconoció que esta vez necesita hacer las cosas distintas, pues el europeo ya lo noqueó en Tijuana el año pasado. Munguía llega en un momento decisivo de su carrera: busca revancha, sí, pero también se estrena con su nuevo equipo comandado por Eddy Reynoso, el mismo cerebro detrás de Canelo.

Otro de sus nuevos pupilos también tuvo su momento frente a las cámaras: Marco Verde, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. El joven sinaloense iniciará su camino profesional esta semana, y lo hará cobijado por el equipo de Eddy. Un debut que levanta expectativas. Así, con nombres, ambiciones y mucho calor, Arabia Saudita ya vibra al ritmo del boxeo.

Todo listo para una semana intensa, donde el legado de Canelo y el hambre de Scull chocarán frente a los ojos del mundo.