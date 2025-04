Alex Padilla, el niño que creció admirando a Memo Ochoa y ahora para penales en Pumas

Después del domingo ante Bravos de Juárez, la vida no fue la misma para Alex Padilla, el arquero que llegó para reforzar a Pumas y al que la crítica de la afición universitaria no lo ha tratado tan bien... Al menos no hasta este enfrentamiento que los auriazules necesitaban ganar para mantenerse con posibilidades de pelear el último boleto a la Liguilla de este Clausura 2025.

Pronosticó que pararía, al menos, dos penales en el encuentro ante los fronterizos y así lo hizo, cumplió a la hora a la que tenía que cumplir y se volvió, de la noche a la mañana, en el ídolo universitario, para una afición que necesita asirse a algo para seguir apoyando a unos Pumas que tiene más de 10 años sin levantar un título en la Liga MX.

Alex Padilla tomó una bocanada de aire y ahora está listo para "agarrar" un segundo respiro en una temporada en la que no precisamente le ha ido tan bien, por lo que en el duelo ante Monterrey, se verán sus capacidades en el arco y en conjunto con sus compañeros, intentarán ahora sí meterse oficialmente a la Fase Final del Clausura 2025. Y sí: creció admirando a Memo Ochoa.

¿Quién es Alex Padilla, el portero sensación en Pumas?

Zarautz es una de las 17 comunidades autónomas del País Vasco y de la que es originario Alex Padilla. A esas 17 comunidades pertenecen una gran cantidad de clubes de futbol y el más popular es Athletic Club, un equipo muy similar al Guadalajara, de México, que sólo acepta mexicanos. En el caso del Athletic, únicamente tiene jugadores de origen vasco y Alex Padilla es uno de ellos.

El portero, quien nació en España, tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento, algo que le otorga la constitución del país, al ser hijo de una mexicana; su madre, es originaria de Chihuahua. Apenas a los 3 meses de nacido, su familia decidió venir a México por un lapso de 7 años, viviendo Alex Padilla su infancia en Celaya, Guanajuato, en donde se hizo aficionado al Celaya. Luego de probarse en el colegio Andersen, tuvo que decidirse a jugar entre la posición de portero o de campo y sí, Guillermo Ochoa, como su referente, fue parte fundamental para decidirse por esa posición.

La admiración por el exarquero del América, se dio no precisamente porque lo viera jugar con los azulcremas, sino por su etapa como guardameta del Málaga y del Granada, en LaLiga, en España. Ahí comenzó su sueño de ser futbolista profesional.

Cuartoscuro

Comenzó como un juego

Alex Padilla declaró para medios como ESPN, que en realidad él se quería divertir y aunque en sus planes podría estar la profesionalización, la realidad es que no lo tenía en sus metas a corto o mediano plazo. Al regreso de su familia a España, ingresó a las fuerzas básicas del Athletic Club, sin imaginarse que estaría en la lista de convocados para diversos partidos. "Yo me había ido a divertir y veo que estoy en primero en la lista de portero. A mis padres todavía no les había dicho nada. Entonces, me tocó ir a casa y explicarle a mis papás. Me apuntaron al club y la verdad que nos tocó una buena generación, por lo que disfruté mucho de la portería", declaró al líder en deportes.

Aunque las oportunidades fueron escasas después de su primera convocatoria en el Athletic, debido a que en la titularidad estaba Unai Simón, titular también de la Selección de España, cuando las lesiones no dejaron en paz al titular, entonces tuvo la oportunidad de lucirse en su debut en LaLiga, ante el Barcelona. Fue entonces que Athletic decidió renovar el contrato a Alex Padilla hasta el 2029, hasta que llegó Pumas, un club que le daría minutos para poder consolidarse y regresar algún día al Athletic como un portero con tablas.

Pumas, la portería y año y medio de contrato en México

La estrategia es clara: hacerse de experiencia en México con Pumas, para poder regresar al Athletic como un portero consolidado, con mayor experiencia, la necesaria para tener la titularidad en el Athletic. Si bien su inicio fue un poco complicado al tener también a su compañero Pablo Lara, a quien su juventud y ganas también le ayudaron a mostrar buenos argumentos para hacerse de la titularidad al inicio del Clausura 2025, luego de su actuación ante Bravos de Juárez, seguramente Alex Padilla seguirá en la titularidad del arco auriazul.