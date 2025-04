¿Hay tiempo extra en el Play In? Te explicamos cómo funciona | REGLA, FORMATO y FECHA

La temporada regular del Torneo Clausura 2025 llegó a su fin y con esto se da paso a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano. este fin de semana se dará paso a la actividad del Play In, juegos de donde se obtendrán los últimos dos pases para la Liguilla. Ahora, previo a que se reanude el balompié Azteca, es momento de presentar todas las reglas, el formato y las fechas en las que se conocerán a los rivales de Toluca y América en los Cuartos de Final.

Lo primero que se tiene que dejar claro es qué es el Play In, ya que se trata de un formato que llegó para sustituir el famoso Repechaje del futbol mexicano. La gran diferencia entre el formato que se usaba antes en el balompié nacional y el Play In, pero con algunas modificaciones que se deben tener en cuenta.

Para el Play In se enfrentarán los clubes que quedaron en las posiciones 7 a 10, que en esta ocasión serán Pachuca, Monterrey, Juárez y Pumas. De estos cuatro clubes se conocerán a los equipos que se presenten como el séptimo y octavo puesto para la Liguilla. En otras palabras a los rivales de Toluca y América, quienes se colocaron como el 1 y 2 de la tabla general respectivamente.

La tabla general del Clausura 2025 después de las 17 jornadas (X: ligabbvamx)

¿Cómo funciona el Play In?

Como ya se mencionó, para esta fase del torneo se verán las caras del séptimo al décimo lugar en la tabla general con la misión de conseguir los últimos dos boletos para la Liguilla. El formato es bastante fácil de explicar ya que sólo son tres partidos los que se disputarán en el Play In. Los primeros partidos son el 7 vs 8 y el 9 vs 10.

Play In A: Monterrey vs Pachuca

Play In B: Juárez vs Pumas

El ganador del partido que nombramos como Play In A avanza directo y se coloca como el séptimo clasificado a la Liguilla. El perdedor del Play In A tendrá una oportunidad más para conseguir su pase a la Fiesta Grande, ya que se verá las caras contra el ganador del Play In B.

Para ponerlo de una forma más clara. El ganador del Monterrey vs Pachuca avanza como el séptimo lugar y el perdedor del juego se enfrentará con el ganador entre Juárez vs Pumas por el último boleto de la Liguilla del futbol mexicano. El club que pierda entre Bravos y los de la UNAM quedará eliminado.

¿Existe el fuera de lugar en el Play In?

En caso de empate en alguno de los partidos de este fin de semana, los equipos deberán ir directo a la tanda de panales. El artículo 18 de la Liga Mx indica que en caso de terminar igualados en el marcador en los partidos de Play In, no se jugarán tiempos extras, sino que se definirá directo desde el manchón penal.

Fechas del Play In

Los partidos del Play In A y el B se realizarán el próximo domingo 27 de abril. El primer partido será el de Juárez vs Pumas a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El cotejo en la frontera se realizará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El segundo partido del Play In, el de Pachuca y Monterrey se jugará a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio BBVA.

El ganador del duelo de Juárez y Pumas y el perdedor de Monterrey y Pachuca se enfrentarán en un duelo programado para el sábado 3 de mayo. La hora y el lugar está por definirse, pero se debe tener claro que el cotejo se realizará en el equipo que quedó más alto en la tabla de posiciones durante la temporada regular.