¿Checo Pérez regresa a Red Bull? Mal momento de la escudería desata teorías

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha comenzado con un giro inesperado para Red Bull Racing. La escudería austriaca, que durante años dominó el campeonato con una dupla sólida, enfrenta ahora una tormenta de críticas y dudas tras la salida de Sergio "Checo" Pérez. Lo que en su momento fue calificado como una decisión arriesgada, hoy empieza a perfilarse como un error estratégico de alto costo.

La apuesta de Red Bull por la juventud y la renovación comenzó con Liam Lawson como compañero de Max Verstappen. Sin embargo, el joven neozelandés no logró adaptarse a la exigencia de las primeras competencias del calendario, firmando actuaciones discretas y sin sumar puntos significativos. La escudería intentó dar un giro incorporando a Yuki Tsunoda, proveniente de AlphaTauri, pero los resultados tampoco mejoraron.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar. En medios especializados, foros de aficionados y mesas de análisis, una pregunta resuena con fuerza: ¿se equivocó Red Bull al dejar ir a "Checo" Pérez?

La figura del piloto mexicano, lejos de desvanecerse tras su salida, ha cobrado nueva relevancia. Durante su paso por Red Bull, Sergio "Checo" Pérez no sólo fue un escudero confiable para Verstappen, sino también un competidor que supo sumar podios y puntos cruciales en la lucha por los campeonatos. Su experiencia, manejo bajo presión y conocimiento de las pistas, fueron elementos que hoy el equipo parece extrañar profundamente.

Pero más allá del terreno deportivo, también se juegan otros factores administrativos al interior de Red Bull. Uno de los principales obstáculos para un eventual regreso de Pérez ha sido Helmut Marko, asesor deportivo del equipo y crítico habitual del tapatío durante su estancia en la escudería. No obstante, Marko, de 81 años, ha reconocido públicamente que planea retirarse al finalizar la temporada. Incluso mencionó a Sebastian Vettel como su posible reemplazo, en declaraciones que sorprendieron al mundo del automovilismo:

Sería genial que un chico como Sebastian Vettel tomase mi puesto. Está claro que llega un momento en el que no puedes continuar, y no sólo por la edad, sino porque el ritmo de viajes supone un esfuerzo que no es pequeño", señaló Marko.