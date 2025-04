Canelo Álvarez confiesa cuál es la pelea que le gustaría tener antes de retirarse

Canelo Álvarez está cada vez más cerca de enfundarse los guantes por primera vez en el 2025. El tapatío subirá este 3 de mayo para enfrentarse a William Scull, función donde buscará el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Riad, Arabia Saudita. Pero ahora no vamos a hablar de la pelea o del horario en el que se transmitirá en México, sino de ese combate que espera tener antes de retirarse.

Durante una entrevista para The Ring Magazine, Saúl Álvarez confirmó que antes de colgar los guantes espera tener una pelea especial, ya que quiere enfrentarse a un pugilista. Para sorpresa de muchos, Canelo no quiere pelear con David Benavides, sino que espera tener la revancha contra Dimitry Bivol, quien venció al tapatío en esa primera ocasión.

Canelo Álvarez vs William Scull: esto es lo que come el mexicano antes de su pelea

Durante la charla para la revista especializada en el deporte de los guantes, el tapatío dejó claro que no le molestó perder el invicto con el pugilista ruso, pero lo que si tiene claro es que volver a enfrentarse a Dimitry sería la pelea que refuerce su legado en el mundo del boxeo. Saúl tiene claro que de esa pelea sacó aprendizaje, pero también tiene claro que debe mostrar que es mejor que él, por lo que espera poder volver a tenerlo arriba de un ring.

"No me molesta, quiero decirme a mí mismo ‘oye, aprendiste algo de esa pelea, ¿Qué cosas no debes hacer de nuevo?‘. Y tengo eso en mí como diciendo: ’Necesitas mostrar que eres mejor peleador que él'", expresó Canelo Álvarez para dejar claros los motivos por los que quiere volver a enfrentarse al ruso.