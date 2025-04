¿Quién es Sheila Artigas, jugadora de Porcinas FC que llamó "panchitos" y "tiraflechas" a los latinos?

En una liga que ha ganado popularidad por su frescura, innovación y alcance global es la Queens League, pero dentro de ésta, un hecho lamentable ha sacudido la reputación del equipo líder. Porcinas FC, el conjunto comandado por los populares influencers Ibai Llanos y Gemita, se ha visto envuelto en una fuerte polémica luego de que su portera, Sheila Artigas, emitiera comentarios racistas durante una transmisión en directo por Twitch.

La arquera, reconocida por su talento bajo los tres palos y pieza clave en la destacada campaña del equipo en la Queens League, se refirió a los latinoamericanos con términos como “panchitos” y “tiraflechas”. Las expresiones, ampliamente ofensivas y cargadas de connotaciones racistas y xenófobas, generaron una inmediata reacción de repudio en redes sociales, especialmente entre los seguidores latinoamericanos de la liga.

El impacto fue inmediato, pues a pesar de que los comentarios fueron realizados fuera del contexto de un partido oficial, la repercusión mediática no se hizo esperar. Usuarios, periodistas, aficionados y figuras públicas condenaron las palabras de Artigas, señalando que este tipo de expresiones no tienen cabida en un entorno deportivo que presume de ser inclusivo y diverso.

Porcinas FC decide "apartar" a Sheila Artigas por sus comentarios Foto: IG/shei.a.m

Arremeten contra Sheila Artigas por comentarios racistas

Ante la presión social y el evidente malestar de la comunidad hispanohablante, el club no tardó en pronunciarse. Desde su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Porcinas FC emitió un comunicado en el que confirmó que Sheila Artigas sería apartada de la dinámica del equipo de manera indefinida como medida disciplinaria.

Desde Porcinos FC informamos que, tras lo ocurrido durante una reciente transmisión en directo en la plataforma Twitch, en la que la jugadora Sheila Artigas realizó comentarios de carácter racista y xenófobo, se ha tomado la decisión de apartarla de la dinámica del equipo”.

“Lamentamos profundamente esta situación y reiteramos que no toleramos este tipo de comportamientos. Actuamos de forma inmediata, convencidos de que el respeto debe prevalecer en todo momento”, expresó el comunicado oficial.

La decisión no es menor. Artigas no solo era parte del once habitual, sino que también era la portera especializada en penales y definiciones por shootouts, una figura clave en un torneo que se acerca a la fase de playoffs. La baja representa un golpe deportivo para Porcinas justo en el cierre de la temporada regular, donde el equipo ya había asegurado la primera posición en la tabla.

Tras la ola de críticas, la propia Sheila Artigas también se manifestó públicamente. A través de sus redes sociales, ofreció una disculpa en la que asumió la responsabilidad por sus palabras.

Reconozco que fueron inaceptables y ofensivas, y asumo la responsabilidad total por mis palabras. Mis comentarios no reflejan lo que pienso ni los valores que quiero representar, ni como persona ni como profesional”, expresó.

La jugadora también dijo aceptar la sanción del club y se comprometió a reflexionar sobre lo sucedido para aprender del error y evitar repetirlo. “Este es un momento para escuchar, corregir y seguir creciendo”, concluyó.

El incidente ha reavivado una discusión importante en el mundo del deporte: la responsabilidad que tienen las figuras públicas, incluso fuera de la cancha. En un entorno tan globalizado como el de la Queens League, donde los equipos cuentan con seguidores en diferentes partes del mundo, las palabras importan, y mucho.