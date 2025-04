John Cena vence a Cody Rhodes en Wrestlemania 41 y es el nuevo campeón indiscutible de la WWE

El evento principal de la segunda noche de WrestleMania 41 en Las Vegas, Nevada estaba programado para ser un choque monumental por el Campeonato Indiscutible de la WWE, enfrentando al actual campeón, Cody Rhodes, contra la leyenda que regresa, John Cena.

Este combate tan esperado marca un momento significativo para ambos competidores. Rhodes, la "Pesadilla Americana", finalmente capturó el codiciado título en WrestleMania 40, cumpliendo un largo y emotivo viaje. Cena, un 16 veces campeón mundial y una de las estrellas más grandes en la historia de la empresa, regresa al escenario más grandioso buscando añadir otro reinado histórico a su carrera, prometiendo también que era su última aparición en el evento principal de la WWE.

Después de que Cody Rhodes rechazara decisivamente los avances de The Rock para unirse a su facción, John Cena, quien inicialmente pareció ofrecer apoyo a "La pesadilla americana", lo traicionó de manera impactante, un duro golpe para toda la fanaticada. En ese momento, el ídolo Cena declaró que ya no le preocupaba ganarse el afecto de los fanáticos, aparentemente adoptando una personalidad más cínica y agresiva.

Cena buscaba el campeonato en su última aparición en Wrestlemania. Crédito: WWE

Wrestlemania llega a su final con una emocionante pelea

John Cena fue quien dominó la pelea durante los primeros minutos del encuentro, incluso tratando a Cody Rhodes con un poco de desaire, intentando burlarse de su forma de competir, pues se veía cansado, incluso acabado por los movimientos de su contrincante, pero luego despertó.

Los papeles lograron revertirse durante algunos minutos con movimientos importantes de Cody Rhodes, hasta que John Cena hizo un ajuste de actitud que casi le dio la victoria, pero se quedó a un golpe de espaldas planas. A este movimiento le siguió un U CAN´T SEE ME que no terminó en buen puerto.

Cody quiso volar, pero le movieron las cuerdas para un golpe bajo que John Cena aprovechó para cargar a su contrincante sobre las cuerdas y llevarlo a la lona. Fue un emocionante ajuste de actitud, pero Rhodes todavía tenía energía para competir, aunque se le veía poca oportunidad para entonces, incluso intentaron rendirlo, pero no fue suficiente para terminar con él.

En un dudoso movimiento, el referí quedó noqueado, hizo un corte de caminos y dejó a John Cena en la lona, pero nadie pudo contar porque no había un oficial presente para realizar el conteo, por lo que se quedó con las ganas de retener el título. El ídolo John Cena quitó la protección del ring y mandó a Cody a la lona con una ilegalidad. Cody fue estrellado dos veces, pero se sobrepuso.

Aunque Cody Rhodes intentó llevar a Cena a la lona con un cruce de caminos, fue Travis Scott quien quitó del camino al referí. El rapero intentó pegarle a Cody, pero fue golpeado con un cruce de caminos, así que lo sacaron del ring completamente lastimado. Cena aprovechó para intentar pegarle a su contrincante con el cinturón de la WWE, pero no fue suficiente y ante la misericordia de Cody, recibió un golpe bajo, luego un cinturonazo en la cara.

Fue el final.