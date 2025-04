Fans de las Chivas exigen en redes la salida de Gerardo Espinoza como Director Técnico tras no clasificar al Play In

Las Chivas pueden confirmar el fracaso en el Clausura 2025 tras no lograr avanzar al Play In. La salida de Fernando Gago del conjunto rojiblanco causó una pérdida que no fue fácil de superar. La directiva colocó a Gerardo Espinoza al frente del banquillo, pero los resultados fueron los esperados en los siete partidos que estuvo al frente el DT mexicano. Ahora, tras no clasificar a la Fiesta Grande, los fans del Rebaño Sagrado exigen la salida del entrenador.

El club comandado por Chicharito Hernández debía ganar el partido contra el Atlas para hacerse con el puesto 10 de la tabla general, es decir, el último boleto del Play In. Para ser más precisos debían esperar que Pumas perdiera su partido y ellos ganar para hacerse con esa plaza para la Fiesta Grande. Tigres hizo el trabajo, pero el equipo de Gerardo Espinoza no logró hacerse con los tres puntos que le dieran el décimo lugar. Tras este resultado, los fans exigen la salida del entrenador mexicano.

Espinoza estuvo al frente del Rebaño Sagrado en fecha 11 del Clausura 2025. Su debut no fue tan fácil como se esperaba, ya que se tendría que medir al América en el Clásico Nacional. El empate ante las Águilas dejó un relativo buen sabor de boca, pero el paso de las jornadas hizo que los resultados no estuvieran de su lado y que los fans terminaran por pedir su salida tras disputarse la jornada 17.

Fans de las Chivas exigen la salida de Gerardo Espinoza (Mexsport)

Los números de Gerardo Espinoza con Chivas

El técnico mexicano disputó nueve partidos, siete de temporada regular y dos de CONCACAF Champions Cup. Espinoza sólo consiguió una victoria, contra el Puebla y cuatro empates y dos derrotas en la Liga Mx. Mientras que el torneo continental tuvo un juego ganado y una derrota que los dejó fuera de la competición.

Los números de Gerardo, el accionar del equipo, el dejar a estrellas en el partido contra Atlas y el no clasificarse a la Fiesta Grande hicieron que el Rebaño Sagrado se quedara fuera de la fase final del Clausura 2025. El "fracaso" de no clasificar al Play In hicieron que la afición rojiblanca comenzaran a pedir su salida en redes sociales. Muchos aseguran que Espinoza sólo estuvo cumpliendo un interinato y que la directiva ya está buscando al técnico que tomará su lugar Gerardo para el Apertura 2025.

"Gerardo solo pudo ganar 1 partido de Liga Mx de los 7 que estuvo como técnico de Chivas, al final fue interinato 'disfrazado', Guadalajara necesita un técnico de jerarquía, limpia en el vestuario y refuerzos de verdad", "Gerardo Espinoza logró lo imposible, hacer que sus Chivas jugaran peor de cuando los tomó. Dependían de ellos mismos para seguir adelante y no lo lograron, se acaba el torneo desde abril FRACASO INMESO", son algunos de los comentarios de los aficionados rojiblancos.