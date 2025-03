Salida de Davante Adams y Aaron Rodgers de New York Jets obliga a restructuración del equipo

El reencuentro entre Davante Adams y Aaron Rodgers, en los New York Jets tuvo un desenlace fugaz. Apenas 11 partidos después de su llegada, el veterano receptor fue dado de baja por el equipo neoyorquino este martes, días antes del inicio del nuevo año de la NFL.

El movimiento, que había sido anticipado por muchos analistas, permitirá a los Jets liberar 29,9 millones de dólares en espacio salarial. Esto ocurre poco después de que el equipo anunciara el 13 de febrero su decisión de prescindir también de Rodgers, quien fuera compañero y amigo de Davante Adams por años en Green Bay.

De acuerdo con la plataforma especializada OverTheCap.com, la salida de Davante Adams supondrá una carga de 8.3 millones de dólares en dinero muerto dentro del tope salarial de los Jets. Adams, de 32 años y tres veces All-Pro, había sido adquirido en octubre pasado desde Las Vegas a cambio de una selección de tercera ronda en el próximo draft.

Su contrato estipulaba un salario de 35.64 millones de dólares no garantizados en cada una de las siguientes dos temporadas, una cifra que lo convertía en un candidato probable a ser recortado en este receso de temporada.

Un nuevo rumbo para los Jets sin Aaron Rodgers

El cambio de dirección del equipo ha sido evidente bajo el nuevo régimen liderado por el gerente general Darren Mougey y el entrenador en jefe Aaron Glenn. Desde su llegada, ambos han dejado claro que desean reestructurar el equipo y han tomado decisiones clave, como la salida de Aaron Rodgers y Davante Adams, para conseguirlo.

Rodgers y Adams compartieron vestuario en Green Bay durante ocho temporadas, forjando una de las conexiones más prolíficas en la NFL. En enero, Adams reconoció que su futuro dependía, en cierta medida, de la decisión de Rodgers, pero dejó abierta la posibilidad de continuar en Nueva York incluso si su exmariscal de campo no lo hacía. Sin embargo, los Jets optaron por prescindir de ambos jugadores.

En un comunicado conjunto emitido el mes pasado, Darren Mougey y Aaron Glenn informaron que se reunieron con Rodgers para notificarle que planeaban seguir un camino diferente en la posición de quarterback. El cuatro veces MVP de la NFL todavía tiene un año restante en su contrato, con un valor de 37,5 millones de dólares no garantizados.

Si los Jets deciden designarlo como un recorte posterior al 1 de junio, el equipo podría repartir la carga de 49 millones de dólares en dinero muerto a lo largo de dos temporadas. Esto significaría que Aaron Rodgers seguiría en la plantilla hasta el inicio del nuevo año de la liga, programado para el próximo miércoles, con un impacto de 23.5 millones de dólares en el tope salarial de 2025.

El futuro de Rodgers sigue en el aire

Aún no está claro si Aaron Rodgers continuará su carrera en la NFL o si optará por el retiro. Hasta el momento, el experimentado quarterback no ha hecho un anuncio público sobre su futuro. Su decisión será clave no solo para él, sino también para los equipos que podrían estar interesados en adquirir sus servicios en caso de que siga activo.