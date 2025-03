5 luchadores que se quitaron la máscara fuera del ring, además de Penta Zero Miedo

Penza Zero Miedo sigue dejando de qué hablar. Después del furor que ha generado tras su llegada a la WWE, el luchador mexicano no deja de aparecer en redes sociales. En esta ocasión no fue por su presentación en RAW, sino por un descuido que ocurrió fuera del ring. El gladiador Azteca habría sido captado sin máscara en un estacionamiento, lo que generó que se volviera viral.

Gracias a este descuido de la estrella de la WWE, es momento de hablar sobre otros luchadores que revelaron su rostro fuera de una función de lucha libre. Entre los grandes nombres de las figuras del Pancracio que cometieron este descuido se encuentran personalidades de la talla de El Santo y Rey Misterio, pero mejor vamos a conocer qué historia hay detrás de cada una de las revelaciones.

Rey Misterio, Carístico, Hijo del Solitario, Último Guerrero y El Santo son los nombres que vamos a presentar en esta ocasión, ya que fueron algunos de los luchadores que han revelado su identidad fuera del ring o sin haber perdido la máscara en combate. Los motivos de cada uno serán diferentes para cada una de las estrellas del Pancracio.

Los luchadores que revelaron su identidad sin perder su máscara

El Santo: la leyenda de la lucha libre nunca perdió la máscara arriba del ring, por lo que fue en una entrevista que decidió mostrar su rostro. La leyenda se levantó la máscara para que la gente pudiera verle casi la cara completa. Rodolfo Guzmán Huerta se subió la elástica hasta que se vieran sus ojos dejando ver, por primera vez, su identidad.

Cerca de su retiro, u201cEl Santou201d, u00edcono de la lucha mexicana, se quitu00f3 la mu00e1scara para mostrar su rostro por unos... Posted by El Ring on Tuesday, May 21, 2024

Rey Misterio: es otra de las grandes leyendas de la lucha libre en México y en Estados Unidos. A lo largo de su carrera nunca se ha quitado la máscara en una lucha, a pesar de que se la han roto dejando su rostros visible parcialmente. El creador del 619 dejó ver su rostro por amor, ya que su esposa compartió algunas fotos donde se muestra sin máscara disfrutando de momentos únicos en pareja.

Rey Misterio aparece sin máscara en la cuenta de su pareja (IG: 619reyna)

Último Guerrero: la estrella del Pancracio no tuvo reparos en quitarse la máscara durante una invitación que le hicieron, hace un año, al programa Yordi Rosado en Unicable. El gladiador apareció junto a otros luchadores para hablar de diferentes temas, uno de ellos si eran guapos o feos, fue cuando el conductor del programa le pidió que si se podía quitar la máscara. Último Guerrero, sin pensarlo se la quitó por completo.

Carístico: el gladiador que brillara en la WWE se mostró en sus redes sociales sin máscara. El mexicano realizó un directo en su cuenta oficial de Instagram donde se dejó ver sin la elástica que representa. Su identidad quedó revelada al final la transmisión, cuando cometió el error de quitarse la máscara sin terminar la transmisión.

Carístico revela su identidad en un live (IG: caristico_official)

Hijo del Solitario: este luchador, a diferencia del resto de los que se presentaron, sí se quitó la máscara arriba del ring, pero no fue por perder una pelea. El gladiador se habría llevado las manos a la cabeza y se quitaría la máscara por su cuenta, dejando ver su rostro por unos cuatro segundos, aproximadamente. Esta acción la habría realizado durante la pelea contra Blue Demon Jr.