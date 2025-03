¿Cuál fue la causa de la muerte de Jodi Vance, la fisicoculturista que perdió la vida a los 20 años?

La fisicoculturista Jodi Vance perdió la vida el pasado 27 de febrero 2025, pero fue hasta este miércoles que trascendió la causa de la muerte de la joven de 20 años de edad Nacida en Estados Unidos. El motivo de la muerte lo reveló su entrenador, quien aseguró que cometió un grave error que fue el que le costó la vida. Justin Mihaly, el entrenador, realizó un video donde explicó lo ocurrido con la fisicoculturista.

En el video, el coach confirmó los motivos de la muerte, donde dejó claro que fue un error de la atleta lo que ocasionó su muerte a los 20 años. Justin dejó claro que Jodi Vance habría ingerido unas sustancias que la deshidrataron. Lo peor de todo es que las habría tomado sin avisarle a él o a alguien de su familia, por lo que no se pudo evitar la descompensación que le provocó la muerte.

En el clip dejó claro que en caso de que alguien de su circulo cercano se hubiera enterado que estaba consumiendo esas sustancias, no se lo hubieran permitido. Justin dejó claro que lo que hizo era muy peligroso, menos cuando no se tenía una competencia cercana. Eso sí, en el clip dejó claro que no comprende los motivos que llevaron a la atleta a consumir esa suplementación durante un periodo prolongado y sin avisarle a nadie de su círculo cercano.

Jodi perdió la vida a los 20 años por suplementarse por su cuenta (IG: jodi.vance-fit)

Los motivos de la muerte de Jodi Vance

Se tiene que recordar que la fisiculturista acudió a la exhibición del Arnold Sports Festival, en Columbus, Ohio, el pasado 27 de febrero. Después del evento, la atleta comenzó a sentirse mal, por lo que llamaron a emergencias. Mihaly explicó que el estado de salud de Jodi Vance se deterioró debido a la deshidratación que presentaba. El entrenador explicó que ese grado de deshidratación lo buscan los fisiculturista cuando van a una competencia, ya que el músculo es lo más importante de las pruebas.

La gran diferencia de lo que hacían en las competencias y lo que hizo Jodi Vance está relacionado con el tiempo. Cuando alguien se prepara para una competición se deshidrata horas previas a presentarse, para mostrar mayor definición, mientras que todo parece indicar la atleta estadounidense lo habría hecho por un periodo prolongado.

La suplementación que ingirió Jodi hace que las personas pierdan agua del cuerpo en las horas previas a las evaluaciones, los fisiculturistas logran tener mayor definición y músculo. La intención es que los jueces puedan ver los músculos con mayor claridad y los califiquen mejor. Por ese motivo, la gente que rodeaba a la atleta no entienden por qué consumió esa suplementación cuando no la necesitaba.