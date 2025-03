Andrés Vaca explota en redes sociales y desmiente los supuestos ataques contra Santi Gimenez | VIDEO

Andrés Vaca es uno de los narradores de futbol más conocidos en todo México. Su talento y voz lo han llevado a conquistar a millones de personas en el país, pero también para que se convierta en víctima de las redes sociales. En esta ocasión, la pareja de Holguín aprovechó su cuenta de Instagram para confirmar que han usado su nombre crear notificas falsas. Algunos de los temas que dejó claros fue sobre los supuestos ataques a Santi Gimenez.

El narrador de TUDN dejó claro que han usado sus nombre para expresar supuestas declaraciones que hubiera realizado en transmisiones o en programas. Uno de los temas más recurrentes es el de Santi Gimenez no debía llegar al Milan o que había llegado porque no es el mismo equipo Rossoneri de inicios del Siglo XXI.

"Si les soy sincero no me emociono tanto la llegada de Santi al Milan, ¿por qué? Porque ya no es el Milan de antes, de esas grandes estrellas que ganaron la Champions del 2007, pero como todo mexicano claro que apoyaré y espero que le vaya bien y pueda brincar a otro equipo que actualmente son Top", fue la cita falsa que leyó Andrés Vaca.