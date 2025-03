Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de lda? | Octavos de Final de Champions League

Las Noches Mágicas entrarán en acción este martes con uno de los mejores duelos que se tendrán en la ronda de Octavos de Final. El Real Madrid y el Atlético Nacional serán los encargados de poner todo en el campo de juego para buscar el pase a los Cuartos de Final y de paso marcar el rumbo de lo que podrá ser el cierre de la temporada en LaLiga. El partido de Champions está programado para realizarse este 4 de marzo.

Los de Ancelotti y los Simeone están listos para llenar de emoción el Santiago Bernabéu y todos los rincones del mundo con un Derbi Madrileño que se jugará a partida doble, pero también que pondrá el pase a los Cuartos de Final en juego. Se tiene que recordar que los Merengues llegan al partido después de ganar en los Playoffs al Manchester City por un marcador global de 6-3. Los Colchoneros llegan después de clasificarse quintos en la tabla general del torneo organizado por la UEFA.

El partido de Ida de los Octavos de Final está programado para realizarse este martes, por lo que los dos técnicos deberán mostrar sus mejores armas de cara a conquistar el primer duelo y conseguir una ventaja de cara al partido donde se conocerá al club que avanzará a los Cuartos de Final. Mejor vamos a conocer la hora y por donde ver el juego entre los blancos y rojiblancos.

Madrid vivirá el Derbi este martes (X: championsleague)

¿A qué hora será el partido de Ida entre Real Madrid y Atlético de Madrid? | Octavos de Final de la Champions League

El partido de este martes, 4 de marzo, los fans deberán tener todo listo para poder disfrutar de un partido que sacará chispas desde el primer instante. El juego, está programado para comenzar en punto de las 14:00, tiempo de la Ciudad de México. Por lo que ya se tiene una cita con el televisor para ver el Derbi Madrileño.

¿Cómo ver el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid? | Ida de los Octavos de Final de la Champions League

Para todos los que estén interesados en disfrutar del partido entre dos de los grandes de España deben tener en cuenta que se transmitirá única y exclusivamente por MAX. En caso de no tener pagada la suscripción no podrán disfrutar del cotejo en vivo. Para todos aquellos que no tengan la posibilidad de ver el juego, siempre se puede recurrir a El Heraldo de México y sus distintas plataformas, donde se contará con la mejor información sobre este y todos los partidos de la Champions League.

El resto de partidos de la Champions League de este 4 de marzo

Para todos los que quieran disfrutar de toda la actividad de las Noches Mágicas tienen cuatro partidos en este martes. La actividad comenzará en punto de las 11:45 con el Brujas vs Aston Villa y terminará con tres partidos a la misma hora, donde se encuentra el duelo entre Merengues y Colchoneros.

Club Brujas vs Aston Villa a las 11:45

PSV vs Arsenal a las 14:00

Dortmund vs LOSC a las 14:00

Real Madrid vs Atlético de Madrid a las 14:00

