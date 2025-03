Megaclase de boxeo en México ahora será nacional gracias a la tecnología

Miguel Torruco Garza, director nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, está seguro de que la Clase Nacional de Boxeo va a ser histórica para México y el mundo. En la recta final de los preparativos, Torruco Garza asistió al Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en donde adelantó que el 6 de abril la Presidenta Claudia Sheimbaum encabezará uno de los mejores eventos deportivos.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, también expresó su emoción por el momento estelar que va a tener el deporte de los puños: “Estamos a un mes y muy emocionados porque tenemos embajadores del deporte. Todos se han sumado y eso lo hará un evento único que no ha tenido ningún país del mundo”, explicó.

Para este evento, y utilizando la tecnología, las principales ciudades a nivel nacional se unirán para participar en una clase de boxeo, sin contacto, en donde se enseñarán algunos de los golpes, así como movimientos de cintura y de piernas, en ejercicios que pondrán algunos de los campeones mundiales asistentes.

Esta iniciativa va enfocada en acercar a la ciudadanía del deporte y así mejorar la calidad de vida, en un ambiente más sano. Por el momento, Miguel Torruco visitará algunos estados más para garantizar la participación de las 32 entidades.

El mexicano David Picasso decidió romper el silencio y revelar la situación que lo llevó a revelar que su pelea ante el monstruo japonés, Naoya Inoue, no se iba a dar. Luego de semanas de especulaciones en redes sociales, Picasso aseguro que si las negociaciones se cayeron, fue por la falta de un contrato.

“Yo no me rajo, yo estoy preparado para dar ese brinco de prospecto a realidad, sin embargo, yo me enteré de esa pelea por redes sociales y hasta la fecha, no he recibido un contrato que lo confirme”, declaró el universitario.