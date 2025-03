Mauricio Sulaimán resaltó que la prioridad es el beneficio de los peleadores; no especulará respecto a la nueva liga

El anuncio de la nueva liga de boxeo encabezada por Dana White y Turki Alalshikh ha generado reacciones divididas en el mundo del pugilismo. Mientras figuras como Óscar de la Hoya y Eddie Hearn han mostrado su incomodidad, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se mantiene firme en su postura de no caer en polémicas.

“El boxeo es un deporte muy poderoso a nivel mundial, no lo puedes poner en un horno de microondas y sacar”, afirmó Sulaimán ayer durante la reunión semanal de Martes de Café.

El dirigente dejó en claro que la evolución del deporte requiere tiempo, y a pesar de la incertidumbre que genera, considera positivo que grandes inversionistas apuesten por el boxeo: “Estoy seguro de que vendrán cosas buenas”.

Sobre la liga, subrayó que aún es temprano para juzgar

Respecto a la tensión que causó la negativa de Turki Alalshikh a que Canelo posara con el cinturón del CMB, Sulaimán evitó la confrontación. “Uno debe preocuparse de lo que hace, no de lo que hacen otros. Hay que trabajar, hacer las cosas bien y mantener la unidad del boxeo mundial”, señaló.

Para el presidente del CMB, el camino es claro: “No me preocupa ni me subo al ring de algo que es circunstancial y no se ha aclarado”, declaró. FOTO: Especial

“Si es bueno para los boxeadores, qué bien”, agregó.

Anuncian combate

Tras haber defendido por primera ocasión, el cinturón minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, la monarca mexicana, Lourdes Juarez, ya tiene en puerta su siguiente reto.

Ayer durante la conferencia semanal del organismo, fue retada por la campeona en receso Yésica Nery. Con el aval de Mauricio Sulaimán, se espera que ambas se enfrentan, no más allá de dos meses.

“Ya estoy acostumbrada a este tipo de retos, y yo feliz, porque quiero enfrentar a las mejores. Nery era campeona por algo, y ahora me toca a mí defender este cinturón y demostrar que soy mejor”, declaró Lulú.

Nery tuvo que dejar vacante, el cinturón hace unos meses, pues anunció que estaba embarazada. Sin embargo, perdió al bebé en el proceso. Ahora, ya con el alta médica, regresa dispuesta a recuperar el cinturón que ostentó desde enero de 2023.

Lanza documental

Tras la polémica pelea ante o Omar Chávez, era olímpico mexicano, Misael Rodriguez, decidió sacar a la luz, un documental que narró los momentos más complicados de de camino a esa victoria que marcó su carrera.

Luego de un intento fallido, y una pelea en la que dominó al hijo de la leyenda mexicana, y lo venció por decisión unánime, El Chino decidió contar su historia en un cortometraje que se puede ver en YouTube.