Christy Martin-Salters: de sobreviviente a promotora, su nueva lucha por el boxeo

La campeona mundal estadounidense Christy Martin-Salters le hizo una promesa a Dios en el mismo cuatro de hospital en donde, días antes, un grupo de médicos le salvó la vida. Su esposo Jim Martin, un hombre 25 años mayor que ella, había intentado asesinarla, apuñalándola y disparandole, cuando le comunicó que se separaría de él.

Que ella viviera fue un milagro, la bala había pasado a 10 centímetros de su corazón, y aunque había provocado que le colapsara un pulmón, sobreviviría para contarlo. Christy libró muchas batallas arriba del ring, 59 para ser exacta, pero ninguna fue como la que encaró abajo del ring en 2010. Sin embargo, ese obscuro momento le dejó una misión que hasta hoy sigue cumpliendo: alzar la voz contra la violencia doméstica.

Le pedí que me dejara ayudar a una persona antes de morir, para que pudiera salir de la situación. Pero luego pensé: no, necesito ayudar a una persona todos los días de mi vida", dijo en entrevista con Heraldo USA.

Desde entonces, Christy ha mezclado su dos grandes pasiones. El boxeo y activismo, en busca de generar conciencia: "la violencia doméstica no siempre son moretones", advierte.

Su misión es llevar un mensaje de fortaleza y prevención, aprovechando la plataforma que el boxeo le dio: "ahora mi título más importante es el de superviviente", asegura.

Ella es una fuerza imparable, que donde quiera que pone un pie, transforma Foto: IG/christy_r_martin

A través de charlas, libros y documentales, Martin busca inspirar a quienes atraviesan situaciones similares. "Espero que al leer mi historia alguien encuentre la inspiración para decir ‘soy mejor que esto’", afirma. Hoy, Christy Martin-Salters sigue luchando. Ya no con guantes, pero sí con ese aplomo que tiene una campeona.

Ella es una fuerza imparable, que donde quiera que pone un pie, transforma. Incluso, a 13 años de su retiro, lo que hizo sigue teniendo efecto en el actuar de peleadoras como Amanda Serrano o Katie Taylor, quien al voltearla a ver se inspiraron para seguir con sus carreras.

En retrospectiva, siente que arriba del ring vivió una “tormenta perfecta”, pues estuvo en el lugar y momento adecuado. Pues aunque ella no tenía en el radar el boxeo, un día decidió probar su suerte en un concurso (que originalmente era para puros hombres) de su universidad y unos cuantos años después, terminó compartiendo cartel con Mike Tyson bajo la promoción de Don King, en escenarios icónicos como el MGM Grand o el Madison Square Garden. Nada más grande que eso.

"No me di cuenta de lo que estaba logrando porque estaba tan involucrada y atrapada en el momento. Pero, ahora, cuanto más me alejo de mi carrera, más importante me parece mi lucha", dijo.

De Don King aprendió de todo, hasta capotear a los haters y usarlos como gasolina.

“Hubo muchas críticas, pero Don me mostró que eso no importaba, mientras dijeran mi nombre y tenía razón, mucha gente vuelve a mí después de todos estos años y me reconoce como la que abrí la puerta a las boxeadoras de hoy. Eso es algo por lo que me siento bendecida", agregó.

Más allá de sus títulos, su mayor orgullo es haber entregado combates espectaculares durante los 23 años que duró activa. Dentro de sus objetivos estaba el golpear de campana a campana, buscar el gran golpe, ser más emocionante "que los chicos" y eso le garantizó su inmortalidad.

Un nuevo capítulo para Christy Martin-Salters

Ella es incapaz de darle la espalda a un reto y por eso cuando se le presentó la oportunidad de brincar a la promoción del boxeo, la decisión no fue tan complicada como parece. Su calidad de peleadora pionera la ayuda a superar esa sensación de saber que esta invadiendo un nuevo territorio y abriendo camino, de nuevo.

En el deporte de los puños la participación de mujeres, no es extensa. Empresarias como Katy Duva o la transgenero Kellie Maloney han dejado una marca, pero eso no hace que su participación se vea del todo natural, pues las grandes carteleras se mantienen en manos de hombres.

Sin embargo, esa ambición de seguir en contra de las apuestas es algo que Martin ha aprendido a disfrutar y aunque reconoce que es un lugar complicado para florecer, tiene el deseo de abrirse un lugar, así como lo hizo como peleadora en los noventas.

"El 2025 será mi año de despegue", dijo no sin antes señalar que ya tiene fechas programadas en California, Tennessee y Florida.

Con el futuro de ocho peleadores en sus manos, Christy quiere empezar a cambiar las reglas del juego. Sabe de los claroobscuros del negocio y por eso su objetivo va más allá de solo hacer dinero. Sabe lo que le hace falta a la industria, y por eso su objetivo está en apoyar a los boxeadores más como personas, que como atletas.

"Me he dado cuenta de que ser promotora es mucho más duro que ser boxeadora. Como peleadora, solo subes al ring y haces lo tuyo, pero ahora soy responsable de que todos esos chicos lleguen al ring. Me preocupo por ellos. Quiero que sean mejores padres, mejores maridos, mejores personas. A través del boxeo aprenden disciplina y dedicación", afirmó.

Christy Martin-Salters nunca ha sabido vivir sin pelear. No porque disfrute el combate, sino porque entiende que algunas batallas son necesarias. Lo fueron cuando subió al ring por primera vez, cuando desafió un mundo de hombres con cada golpe, cuando sobrevivió a la violencia (física y sexual) y convirtió su historia en un faro para otras mujeres. Y lo son ahora, mientras se enfrenta a un nuevo reto: cambiar el boxeo desde dentro.

Ya no usa guantes, pero sigue lanzando golpes, esta vez contra las viejas reglas que por décadas han decidido quién merece brillar y quién debe esperar. El boxeo le enseñó a resistir, a levantarse, a encontrar belleza en la lucha.

dhfm