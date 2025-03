Liga Mx Jornada 10: ¿Qué partidos del Clausura 2025 se jugarán HOY sábado 1 de marzo?

La emoción por la Jornada 10 del torneo de Clausura 2025 de la Liga Mx continúa a tope, pues tras el marcador final que terminó en empate en el juego entre Mazatlán FC vs. Cruz Azul el pasado viernes 28 de febrero, este sábado cinco prometedores partidos tendrán lugar en la competencia.

El América será uno de los primeros en jugar al enfrentarse al Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes por la tarde, un encuentro que sucederá de manera simultánea con el de FC Juárez vs. Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Posteriormente los aficionados serán testigos de los duelos entre Necaxa vs. Tigres y León vs. Tijuana.

Finalmente y al caer la noche, la emoción se desbordará con el esperado partido entre los Pumas de la UNAM vs las Chivas Rayadas del Guadalajara que tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario en C.U.

¡HOY JUEGA EL AME! uD83EuDD85uD83DuDCA5 pic.twitter.com/6oeAgPAI9C — Club América (@ClubAmerica) March 1, 2025

¿A qué hora y dónde ver los partidos del Clausura 2025 HOY sábado 1 de marzo?