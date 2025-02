Victor McLaglen, así fue la vida del único boxeador en la historia que ganó un Oscar

Decir que la vida de Victor McLaglen fue de película es subestimar la historia de este personaje inglés, quien no solo fue boxeador, sino también soldado, policía y hasta actor con dos nominaciones al Oscar y una estatuilla por mejor actor (1936).

Victor nació en Tunbridge Wells, Inglaterra, en 1886, y vivió sus primeros años —junto a sus 11 hermanos— en Sudáfrica, pues su padre fue misionero de la Iglesia Episcopal Libre Protestante y era obispo ahí. A los 14 años decidió unirse al ejército británico, pues su intención era pelear en la Segunda Guerra de liberación, entre Inglaterra y los fundadores de las Repúblicas Independientes Africanas. Sin embargo, la vida lo llevó de regreso a Inglaterra, en donde fue guardia del castillo de Windsor, hasta que descubrieron que no tenía la edad suficiente y fue dado de baja.

Algo que le dejó el ejército a McLaglen fue el acercamiento al boxeo, donde aprendió la técnica, golpeó y a moverse con agilidad a pesar de su tamaño, por lo que al salir de la milicia, decidió arrancar con su carrera profesional. En 1903, en Inglaterra, enfrentó su primer encuentro ante S Leopold, a quien noqueó en cuatro rounds.

Sostuvo seis peleas más antes de mudarse a Canadá, en donde además de ser policía en Winnipeg, por un corto tiempo, siguió con su carrera como peleador, convirtiéndose en ídolo local, pues tenía un reto con un circo local en donde ofrecía 25 dólares a quien pudiera durarle tres rounds.

Una de sus peleas más destacadas fue ante el legendario Jack Johnson, el primer campeón mundial afroamericano conocido como el Gigante de Galveston, en un combate de exhibición a seis asaltos en Vancouver en 1909. Esa fue la primera pelea de Johnson desde que ganó el título de los pesos pesados.

La Primera Guerra Mundial lo obligó a dejar de lado su carrera de boxeador y regresó a Inglaterra, para ser subteniente del 10º Batallón del Regimiento de Middlesex. Aunque siguió boxeando, y fue nombrado campeón de los pesos pesados del ejército británico en 1918, colgó los guantes dos años después, dejando un récord de 16 victorias, ocho derrotas y un empate.

¿Cómo Victor McLaglen llegó a la actuación?

El boxeo fue la clave para ese brinco, pues en 1920 conoció a un productor que buscaba a una persona que interpretara a un boxeador para The Call of the Road y aunque no tenía experiencia actuando, audicionó y se llevó el papel. En cinco años participó en 19 películas, por lo que mudarse a Hollywood fue su siguiente paso.

Su encanto le terminó de abrir las puertas, pues fue en California donde descubrió que sus mejores papeles eran interpretando borrachos e irlandeses. McLaglen tuvo un papel secundario en Winds of Chance (1925), dirigida por Frank Lloyd, y luego hizo The Fighting Heart (1925), dirigida por John Ford.

Junto a Dolores del Río fue el protagonista del clásico de la Primera Guerra Mundial, del director Raoul Walsh, What Price Glory? (1926) un éxito que recaudó de más de 2 millones de dólares, con lo que Fox lo firmó a largo plazo. Su momento más destacado fue cuando ganó el Oscar al mejor actor por su papel en El informador (1935), basada en una novela homónima de Liam O'Flaherty.

En 1945, McLaglen declaró que ganar el Oscar no le reportó ningún beneficio económico y que no sabía dónde estaba la estatuilla, porque su hijo se la había llevado a la universidad, para usarlo como pisapapeles. Filmó un total de 118 películas, fue activista y además construyó su propio estadio cerca de Riverside. Falleció en 1959, debido a una insuficiencia cardiaca. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood está en el número 1735 de Vine Street y se develó en 1960.