Victor Cora, un "loco del boxeo" que cumple 90 años de grandes historias

A pesar de ser una de las memorias privilegiadas del boxeo, hace años que Victor Cota perdió la cuenta de las peleas que ha visto. Pero, si de algo está seguro, es que lleva más de ocho décadas disfrutando de los momentos más icónicos del deporte de los puños.

Hoy el historiador mexicano cumple 90 años, de los cuales ha dedicado 80 a seguir, a sol y sombra, a peleadores mexicanos e internacionales, acumulando una serie de historias dignas de aterrizar en una enciclopedia.

"Siempre fui un loco del boxeo, me extasía. No sé por qué me gustó, pero debe de tener algo especial", dijo en entrevista con El Heraldo de México el personaje, que además fue testigo de la creación del Consejo Mundial de Boxeo en 1963.

Don Víctor aprendió a amar el boxeo desde que estaba en la primaria, sentado frente a la radio, en su natal Baja California Sur. Escuchaba atento, sin perder detalle, las presentaciones del regio Lauro Salas: "era demasiado bueno". Sin embargo, a los 16 años el deseo de seguir con sus estudios, lo trajo a la Ciudad de México, en donde fue generación fundadora de Ciudad Universitaria en la carrera de Derecho (1954).

"Pronto descubrí que andarme peleando en los juzgados, no era lo mío. Se me hizo horrible, por eso me enfoqué en el periodismo. Trabajaba gratis, yendo de vez en cuando a las arenas y gimnasios. Después me llamaron de La Afición por recomendación de Don Miguel de la Colina, el promotor de la Arena Coliseo y ahí me quede", dijo el que estuvo trabajó 36 años en "La Lechuga".