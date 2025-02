¿Quién es el mexicano que ayudó a Maradona a ganar en el mundial de México 86?

Diego Armando Maradona fue considerado por muchos años como el mejor jugador de todos los tiempos, junto con Pelé. Ahora con la llegada de Messi y Cristiano, el nombre del 'D10S' se vio relegado algunas posiciones en el ranking. En esta ocasión nos vamos a remontar al Mundial de 1986, mismo donde el nacido en Lanús brilló con luz propia y cautivó a todos los amantes del futbol, pero no tiene que ver con una historia sobre la Copa del Mundo, sino de cómo un mexicano ayudó a Maradona para consagrarse como el campeón del torneo más importante de la Messi.

Durante la última edición del podcast 'Futbol de Cabeza', encabezado por Ricardo Peláez, fue invitado Efraín Herrera, ídolo del Necaxa en la década de los 90 y compañero de Peláez en las Águilas del América. El 'Cuchillo' fue el encargado de revelar quién fue el mexicano que ayudó a Maradona en salir campeón del mundo en el torneo realizado en México en 1986.

Cuchillo y Ricardo recordaron que la base de la Albiceleste estaba en Coapa, por lo que los integrantes del América tuvieron mucha cercanía con los seleccionados argentinos. Herrera recordó que él fue muy cercano con Maradona y algunos otros jugadores debido a que Bilardo le encargó ayudarlo a entrenar con los jugadores que no estaban teniendo actividad. Posteriormente llegó a juntarse con Diego Armando, con quien iba a comer.

"Bilardo se hizo amigo mío y me dijo: 'Oiga, necesito que me ayude a entrenar con los que no tienen actividad, con Óscar Garre, José Luis Cucciufo, Julio Olarticoechea, con Ricardo Bochini, usted puede quedarse a dormir aquí'. Comía con el papá de Diego Armando (Maradona), comía con Diego, y los martes era día libre; yo me los llevaba, a un grupito, me llevaba a Diego Armando al ‘Bar Bar’, yo entraba al lugar como ‘dios’ como ‘rey’ y de pronto le decía: 'Diego, ya son las 3', (y me decía) no te preocupes vienes con el capitán, al otro día entrenaban hasta en la tarde, y les funcionó", recordó Herrera.