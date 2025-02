Chicharito anota el gol de la honra en derrota contra el Atlético San Luis, festejo desata polémica

Javier Chicharito Hernández volvió a dejar de qué hablar, dentro del terreno de juego, después de 10 meses jugando con las Chivas. El delantero mexicano tuvo una actuación sobresaliente en el partido de la jornada 9 donde el Rebaño Sagrado perdió 3-1 con el Atlético San Luis. Después de marcar, el ariete tapatío decidió realizar una celebración bastante polémica que generó reacciones en redes sociales.

El máximo anotador de la Selección Mexicana entró de cambio al minuto 68 para intentar darle vuelta a un marcador que se encontraba 2-0 en contra. Lamentablemente, a los cinco minutos de su ingreso, los potosinos incrementaron la ventaja. Lo que nadie se esperaba era que CH14 apareciera al minuto 75 para poner el 3-1 y soñar con darle la vuelta al marcador o, al menos acercarse a un cierre trepidante.

El gol de Javier llega producto de un pase filtrado del Piojo Alvarado, quien vio el movimiento a las espaldas de los centrales de Chicharito. El '14' del Rebaño Sagrado tomó el esférico y se perfiló sólo contra el portero. Tras un amague se quitó al meta y se quedó con la portería libre, Hernández no dudó en tirar a portería y mandarla a guardar. El gol del tapatío representó el primero para los rojiblancos en el juego y el segundo de CH14 desde que llegó a Chivas, hace un año.

La polémica surgió cuando el ariete Azteca mandó a callar a todos en el estadio. Javier Hernández no tuvo reparos en llevarse el dedo a la boca para hacerle entender a la gente que no debían de andarlo criticando o, en su defecto, que guardaran silencio ante su gol en el Estadio Alfonso Lastras. Lo que es una realidad es que su celebración causó revuelo en redes sociales, quienes no tuvieron reparos en irse en contra del tapatío.

¡LLEGÓ EL PRIMER GOL DEL TORNEO PARA CHICHARITO! uD83DuDEA8



JAVIER HERNÁNDEZ AL FIN SE ENCUENTRA CON EL GOL pic.twitter.com/PYuhJfBDR3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 27, 2025

La reacción en redes sociales tras la celebración de Chicharito

Después de ver como Javier Hernández manda a callar a todo el estadio, los fans del futbol no dudaron en reaccionar a esta situación dejando claro que Diego Dreyfus le había hecho mucho daño, ya que no podía mandar a callar a la gente cuando se va perdiendo 3-1 o cuando marcó un gol en 10 meses, dos desde que regresó al futbol mexicano, con Chivas.

Chicharito mandó a callar a todos tras anotar su primer gol en el Clausura 2025 (X: bluecfm_)

La reacción de la gente en X fue clara, la celebración de Hernández estaba fuera de lugar, ya que festejó el único tanto del Rebaño Sagrado como si anotara cada fin de semana con las Chivas. Otros querían dejar claro que lo que estaba haciendo el tapatío era mandar a callar a todos los que lo critican por no estar haciendo nada con la escuadra rojiblanca.