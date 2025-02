IPN responde por exjugador de Burros Blancos que golpeó a un hombre en el PUMAS vs América: "Nuestro compromiso es con el fair play"

El partido entre Pumas y América de la liga mexicana se vio manchado por la violencia en las gradas del Estadio Universitario, donde los aficionados de ambos equipos tuvieron una gresca violenta, razón principal por la que las autoridades iniciaron con una investigación.

Entre los videos destaca la golpiza que le propinó un hombre vestido con la playera del Club América, presuntamente hincha del mismo, a otro aficionado que llevaba una playera del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Éste mismo fue identificado en las redes sociales por los propios usuarios.

Presuntamente se trata de un ex jugador de Burros Blancos, el equipo de futbol americano del Instituto Politécnico Nacional, por lo que aficionados de ambos deportes hicieron diversas peticiones para que no sea elegible o no forme parte del equipo durante las próximas temporadas.

El equipo dio su posicionamiento. Crédito: @BurrosBlancos

IPN responde por jugador de Burros Blancos en pleito de la Liga MX

Al respecto, fue Marco Sosa, secretario de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional, quien dio a conocer el comunicado con un posicionamiento a nombre del IPN, donde le dan a los aficionados la tranquilidad de que dicha persona ya no forma parte de su equipo representativo.

En el comunicado informó que se trata de uno de los excapitanes del equipo, quien terminó su año de elegibilidad en el 2024, es decir, alcanzó el límite de edad para jugar en el equipo y ya no puede formar parte de las filas por no cumplir con este requisito, así que no es necesario expulsarlo.

Sin embargo, se expresó que podría haber algún tipo de sanción o medidas pertinentes, dado que dicho comportamiento no es compartido por los valores del IPN ni de sus equipos deportivos, donde fuera o dentro de las canchas, los deportistas deben conducirse con honor, respeto y disciplina.

"Si bien en ese encuentro no representaba oficialmente a nuestro equipo, quienes portan el escudo del IPN tienen la responsabilidad de conducirse con honor, respeto y disciplina en todo momento. Como institución, condenamos cualquier acto que atente contra estos principios y analizaremos a fondo la situación para tomar las medidas pertinentes. Reafirmamos nuestro compromiso con el fair play y con la formación de deportistas que sean ejemplo dentro y fuera del campo. Seguiremos trabajando para que los valores del Politécnico se reflejen en cada uno de nuestros jugadores y en cada una de sus acciones", fue lo que escribieron en las redes sociales.

Hicieron un llamado a respetar los valores del equipo. Crédito: @BurrosBlancos

Este mensaje fue compartido unos minutos después por la propia división de deportes de la Institución en las redes sociales, donde aseguraron que el compromiso del IPN es con el juego limpio, además de otros valores deportivos que buscan darle honor a cualquier equipo o disciplina donde se involucre su nombre.