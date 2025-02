El luchador japonés que cruzó al otro lado del mundo para convertirse en leyenda de la lucha libre en México

La lucha libre en México cuenta con grandes nombres en la historia que han enmarcado este deporte en el país. A lo largo de los años han pasado grandes figuras en el Pancracio, tanto nacionales como internacionales, por lo que ahora vamos a presentar la historia de un luchador que dejó su país para viajar al otro lado del mundo y asentarse en México, donde terminaría convirtiéndose en leyenda arriba de los encordados.

El gladiador del que estamos hablando dejó Japón, su tierra, para emigrar a México en la década de los 70 y comenzar a forjar su historia arriba de los encordados. Nadie se esperaba que terminaría siendo uno de los grandes de todos los tiempos. El luchador del que estamos hablando se enfrentó a hombres como: Último Dragón, El Gran Sasuke, Hulk Hogan y Super Delfín.

Ahora, es momento de recordar un poco de su legado en el Pancracio, pero también un poco de su vida privada. El legendario gladiador del que estamos hablando es el propio Akihiro Hamada, mejor conocido por Gran Hamada, un luchador que despuntó en grandes empresas de lucha libre de México y Japón.

Gran Hamada conquistó México desde su llegada en la década de los 70 (X: snoringelbow)

¿Quién fue Gran Hamada, el luchador japonés que emigró a México para ser leyenda?

Gran Hamada nació en Japón el 27 de noviembre de 1950, pero su camino lo alejaría de su tierra para convertirse en leyenda del otro lado del mundo, para ser más precisos en México. Fue en 1972 cuando el nipón debutó en Japón, por lo que con 22 años tenía todo su futuro por delante arriba de los encordados. Su futuro le tenía un viaje largo programado, para ser más precisos a suelo Azteca, donde se convertiría en leyenda.

Gran Hamada fue apodado 'The Little Giant', 'The Little Hero', 'Hiroaki Hamada', 'Mini Love Machine' y 'Little Hamada' durante sus años como luchador en suelo asiático y mexicano. Su trayectoria fue enmarcada por sus actuaciones en las empresas: New Japan Pro Wrlesting, Universal Wrestling Federation, Michinoku Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). También fue el fundador de Universal Lucha Libre en Japón.

A lo largo de su carrera conquistó más de 15 títulos en todas las empresas en las que estuvo, por lo que escribió sus nombres con letras doradas:

BJW World Heavyweight Championship

NWA Campeonato Mundial de Peso Medio

UWF Super Middleweight Championship

Apex of Triangle Six–Man Tag Team Championship

Futaritabi Tag Team League

NWA Americas Heavyweight Championship

UWA World Junior Light Heavyweight Championship

UWA/UWF Intercontinental Tag Team Championship

WWA World Junior Light Heavyweight Championship

UWA World Junior Light Heavyweight Championship

UWA World Light Heavyweight Championship

UWA World Middleweight Championship

UWA World Tag Team Championship

UWA World Welterweight Championship

WWF Light Heavyweight Championship

WWF Intercontinental Tag Team Championship

WWF Light Heavyweight Championship

El mundo del Pancracio se despidió de Gran Hamada el pasado 14 de febrero cuando se confirmó que perdió la vida a los 74 años. La leyenda japonesa perdió la vida después de enfrentar algunos problemas de salud. Dos días después de su muerte, los amantes de la lucha libre, familiares y amigos acudieron al homenaje que se le realizó en la Arena Mezquital de Apodaca, Nuevo León.

