Carín León es nuevo patrocinador de la Selección Mexicana de Basquetbol: "apoyar al equipo que me hace feliz"

Carín León es uno de los grandes músicos de la actualidad en habla hispana, pero en esta ocasión su nombre no está relacionado con alguna de sus canciones. La realidad es que el nacido en Hermosillo, Sonora dejó de qué hablar al confirmarse que será el nuevo patrocinador de la Selección Mexicana de Basquetbol. Así como lo leyeron, el intérprete de 'De compas' aparecerá en la indumentaria que el conjunto nacional llevará en los Clasificatorios para la AmeriCup 2025.

La Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba) fue la encargada de confirmar que el exponente del regional mexicano se unía a la Selección Mexicana como patrocinador. Sin dar muchos detalles, se explicó que Carín se encargará de vestir a todas las selecciones nacionales.

El nacido en Hermosillo se mostró contento por haber cerrado el trato con la Ademeba, ya que siempre le ha gustado el deporte y ahora podrá ayudarlos a conseguir sus objetivos. León tiene claro que al convertirse en patrocinador podrá ayudar a la Selección Mexicana de Basquetbol en todos los aspectos, por lo que espera que les vaya muy bien en la Tercera Ventana de los Clasificatorios para la AmeriCup 2025.

Siempre he sido una persona que me gusta mucho el deporte, así que apoyar al equipo que representa a todo México, me hace feliz (...) Les deseo mucho éxito y a ganar", dijo Carín tras confirmarse que será el patrocinador de la Selección Mexicana de Basquetbol.