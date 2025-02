Trevor Lawrence desmiente rumores y reafirma su compromiso con Jacksonville: “Quiero ganar un Super Bowl aquí”

Trevor Lawrence, quarterback de los Jacksonville Jaguars, ha salido al paso para aclarar su futuro en la NFL, pues ante los crecientes rumores sobre si posible cambio de equipo, él asegura que no hay planes de mudarse a Pittsburgh ni a ningún otro lugar. El joven quarterback reafirmó su compromiso con la franquicia de Florida, dejando claro que su intención es ganar un Super Bowl con los Jaguars.

Estoy feliz aquí en Jacksonville. Mi plan es ganar un Super Bowl aquí, y creo que podemos hacerlo. No quiero irme de Jacksonville, así que, obviamente, no voy a Pittsburgh", aseguró Lawrence durante una entrevista en el programa "Up & Adams" de NFL Network.

Los comentarios del quarterback surgen tras una serie de rumores que lo vinculaban con los Pittsburgh Steelers, equipo que actualmente busca reforzar su posición de quarterback. Sin embargo, Trevor Lawrence, quien cuenta con una cláusula de no traspaso en su contrato, desmintió categóricamente cualquier posibilidad de ser cambiado.

Cuando mi agente me envió un mensaje sobre el tema, pensé: '¿Qué?'. Pero luego recordé que tengo control sobre mi futuro aquí. Tengo una cláusula de no canje, así que esto no es algo que siquiera pueda suceder sin mi aprobación", explicó el quarterback, de 25 años.

Lawrence sigue siendo pieza clave en el plan a largo plazo de Jacksonville Foto: IGtlawrence16

Un liderazgo que se consolida en Jacksonville

Desde que fue seleccionado como la primera elección global en el Draft de 2021, Trevor Lawrence ha sido el rostro de los Jaguars. En cuatro temporadas con el equipo, ha demostrado ser un líder dentro y fuera del campo, a pesar de los altibajos que ha enfrentado la franquicia. Con más de 13 mil 800 yardas aéreas, 69 pases de touchdown y 14 anotaciones terrestres en su carrera, Lawrence sigue siendo pieza clave en el plan a largo plazo de Jacksonville.

Aunque la temporada 2024 fue complicada para él, marcada por lesiones que lo alejaron de siete partidos y un rendimiento por debajo de lo esperado (2-8 como titular), Lawrence mantiene la confianza en su equipo. "Creo en lo que estamos construyendo aquí. Hay talento y hay compromiso. Solo necesitamos seguir trabajando", declaró.

Rumores infundados

El interés de los Steelers en Lawrence habría surgido ante la incertidumbre sobre la continuidad del veterano Russell Wilson y la inexperiencia de Justin Fields, su actual quarterback suplente. Sin embargo, tanto el jugador como los Jaguars han dejado claro que no existe intención alguna de separarse. Incluso Liam Coen, el nuevo entrenador en jefe de los Jaguars, se comunicó con Lawrence para garantizarle que los rumores no provenían de la organización.

Liam me escribió para decirme: 'No debería ni siquiera tener que aclararlo, pero esto no viene de nosotros'. Le respondí que ya lo sabía. Estamos alineados y enfocados en lo que viene", añadió Lawrence.

Con contrato hasta 2030, gracias a una extensión de cinco años y 275 millones de dólares, Trevor Lawrence será, sin duda, una de las piezas centrales en la búsqueda de los Jaguars por lograr su primer título de Super Bowl.

