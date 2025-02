Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Chivas: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Jornada 7 Liga MX

Este sábado 15 de febrero continúan las actividades de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de tres partidos Atlas vs Puebla, Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Chivas. Aquí te presentamos a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy.

Atlas vs Puebla: a qué hora y dónde ver en vivo

Las actividades sabatinas de la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX comienzan en punto de las 17:00 horas de este 15 de febrero. A esa hora el Atlas de Guadalajara recibirá en el Estadio Jalisco al Club Puebla. Los dos equipos están fuera de zona de clasificación.

El partido que enfrentará a los Zorros contra los Camoteros lo podrás seguir completamente en vivo por el servicio de streaming Vix.

Atlas recibirá al Puebla. Foto: Google

Más tarde, a las 19:00 horas, los Tigres de la UANL recibirán en el Estadio Volcán al Cruz Azul de Vicente Sánchez. A media semana los dos equipos consiguieron su pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El partido de la Jornada 7 entre los universitarios y la máquina será transmitido completamente en vivo por la señal de Canal 7 de Azteca Deportes.

La Máquina jugará en Nuevo León. Foto: Google

Finalmente, a las 21:10, los Diablos del Toluca de Antonio Mohamed recibirán en el Estadio Nemesio Díez a las Chivas de Guadalajara, uno de los partidos más atractivos de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

El partido entre los diablos y el rebaño sagrado será trasmitido completamente en vivo por la señal de Canal 5 de TUDN.

Toluca recibirá a las Chivas. Foto: Google

