Cristiano Ronaldo se da carísimo regalo de 14 de febrero antes que a su esposa Georgina Rodríguez y lo critican en redes

Cristiano Ronaldo está en su mejor momento, pues a pesar de estar en sus 40, el portugues sigue siendo el goleador más importante del mundo, así como uno de los deportistas más importantes de la historia, pues no solo su números en Instagram lo hacen la cuenta con más seguidores.

Sino, que el exReal Madrid, en días recientes se convirtió en objetos de críticas en las redes sociales, luego de que le mandó un mensaje su actual pareja, Georgina Rodríguez, pues en la misma semana en la que el delantero del Al-Nassr fue nombrado el deportistas con mejor sueldo del mundo no vivió de la mejor manera el 14 de febrero.

Y es que el delantero si le mando su respectivo mensaje en redes sociales, pero en su festejo tal parece que no vivieron de la manera más “romántica” este Día del Amor y la Amistad, por lo que las redes sociales no perdonaron y criticaron las decisiones del astro portugues.

View this post on Instagram

Fue en sus redes sociales donde el delantero del Al-Nassr y de la Selección de Portugal, le mandó un emotivo mensaje a su “valentín” o en este caso su pareja Georgina Rodriguez, quien ha estado en su vida desde que el astro jugaba en la Juventus tras su paso por el Real Madrid.

“My one and only Valentine. Always (Mi primer y único valentín)”, dijo Cristiani Ronaldo en sus redes sociales.