¿Qué tienen en común el partido Liverpool vs Everton, Eleanor Rigby y The Beatles?

A pesar de la gran diferencia en plantillas y éxitos que existe entre ellos, el enfrentamiento entre Liverpool y Everton de la Premier League de Inglaterra es uno que divide a la ciudad como ningún otro.

En el más reciente encuentro entre las dos instituciones futbolísticas más queridas de Liverpool, ambos empataron en un partido en el que los Toffees anotaron un gol agónico en el minuto 90 +8 y hubo dos expulsados en el 90 +14.

Se dice que la parte católica de la ciudad del norte de Inglaterra suele ser hincha del Everton, mientras que la parcialidad protestante se decantan por el Liverpool, que vive una gran época al liderar la Premier League.

Cuatro de los más famosos habitantes de la ciudad también han sido los más discretos a la hora de declararse fanáticos de uno u otro conjunto, aunque sí les rindieron homenaje en el video de una de sus canciones más queridas.

Ninguno de los integrantes del grupo tenía gran talento para el futbol. Foto: Especial

¿A qué equipo le iban los Beatles?

Aunque nacieron en una de las ciudades más futboleras del mundo, los integrantes del Cuarteto de Liverpool siempre tuvieron cuidado en no revelar a qué equipo le iban realmente. De acuerdo con numerosos biógrafos, Brian Epstein, manager de la banda, creía que si lo decían perderían a los seguidores del equipo que no siguieran.

Sin embargo, sus integrantes se encargaron de dejar pistas a lo largo del tiempo. Una de las más claras fue la elección de Albert Stubbins, mítico delantero del Liverpool, para aparecer en la portada del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, a sugerencia de John Lennon, quien señaló que su padre se lo había pedido.

The Beatles aprovechaban para cascarear cuando tenían tiempo libre. Foto: Especial

Y si Lennon era red, McCartney era toffee. En una declaración hecha durante los 60 a Radio Merseyside, Paul señaló que su papá había nacido en Everton, toda su familia le iba al Everton, así que si había que apoyar a alguien, sería al cuadro católico.

Ringo siente los colores del Arsenal de Londres por el cariño que le profesaba a su padrastro, que lo llevaba a los encuentros del cuadro gunner. Algo más rara fue la contestación de George Harrison, quien dijo que si había tres equipos en Liverpool, que los hay, él era del tercero. Y aunque los aficionados del Tranmere Rovers, que siempre ha militado en las categorías inferiores del futbol inglés, en realidad lo más probable es que haya sido una fina ironía.

Una escena icónica

A pesar de no querer revelar sus preferencias futbolísticas, una postal de un partido entre Everton y Liverpool se coló en uno de los videoclips de Yellow Submarine, concretamente el dedicado a Eleanor Rigby.

En esa imagen, que aparece a manera de collage, se ve a dos equipos de futbolistas disputando un balón y vestidos con indumentarias rojas y azules, en referencia a las indumentarias clásicas de Everton y Liverpool.

¿Quién fue Eleanor Rigby?

Durante muchos años, uno de los más grandes misterios en la carrera de The Beatles fue la identidad de la protagonista de Eleanor Rigby, una mujer de edad avanzada que recogía el arroz de las bodas.

En una entrevista con The New Yorker, Paul McCartney despejó esa duda: aunque en realidad no existió, está levemente inspirada en una abuelita que conoció en su infancia, cuando hacía trabajo voluntario como boy scout.

Aunque sí existe una lápida de Eleanor Rigby en Liverpool, según McCartney es mera coincidencia. Foto: Especial

Cuando concibió la canción, McCartney quería llamar a su protagonista Daisy Hawkins, pero lo descartó porque le pareció que el nombre era muy rebuscado y no lograría gran resonancia entre el público.

Al final, retomó el nombre de Eleanor de la escritora Eleanor Bron, con quien coincidió en el rodaje de Help!, y Rigby de una importadora de vinos cuyo letrero vio mientras esperaba a Jane Ashe, su entonces pareja. Lo demás es historia.

