Alex Padilla sobre su llegada a Pumas: "cuando llega la oportunidad de defender a Pumas, no me lo pienso"

El torneo Clausura 2025 está cada vez más cerca de comenzar, por lo que los clubes deben arreglar los últimos detalles. En el caso de Pumas se tienen varias dudas en la plantilla, ya que se habla de la salida del Chino Huerta a Bélgica, pero también de algunas complicaciones en la portería. La llegada de Alex Padilla al Club Universidad viene a reforzar la portería y el joven de 21 año se mostró contento de unirse al equipo del Pedregal.

El canterano del Athletic de Bilbao aterrizó la mañana de este martes en la Ciudad de México listo para realizar los exámenes médicos y poder presentarse como nuevo jugador del club de la UNAM. Si todo sale bien, el seleccionado mexicano de 21 años estaría estampando su rúbrica en el contrato que lo unirá a los Pumas por un año con la opción de quedarse más tiempo en el Pedregal.

Tras su llegada a la capital de la República Mexicana, Padilla atendió a los medios de comunicación para revelar sus sensaciones y sentimientos tras su llegada a los Pumas de la UNAM. El portero mexicano dejó claro que cuando vio la oferta de los Universitario no lo pensó dos veces para dar el visto bueno a su fichaje.

"Sólo he escuchado buenas palabras de Pumas. Al final cuando llega la oportunidad de defender a Pumas, no me lo pienso", expresó el meta nacido en Zarauz, España.