Querétaro vs América y Xolos vs Toluca: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy | Jornada 1 Clausura 2024

La espera llegó a su fin. Este viernes 10 de enero regresan las actividades de la Liga MX con la disputa de tres partidos correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2025. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los encuentros Querétaro vs América, Mazatlán vs Juárez y Tijuana vs Toluca.

Querétaro vs América y Xolos vs Toluca: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

Este viernes 10 de enero comienza el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX en punto de las 19:00 horas cuando los Gallos de Querétaro reciban en el Estadio Corregidora al Club América, actual tricampeón del futbol mexicano. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por Caliente TV.

El tricampeón debuta este viernes. Foto: Google

Más tarde, en el Estadio El Encanto, los Cañoneros de Mazatlán recibirán a los Bravos de Juárez en partido de la Jornada 1 del Clausura 2025. El partido comenzará a las 21:00 horas y será transmitido en vivo por la señal de Canal 7 de TV Azteca.

Así se jugará la Jornada 1. Foto: Google

Finalmente, a las 21:05 horas, los Xolos de Tijuana de Juan Carlos Osorio debutarán en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX frente a los Diablos del Toluca que estrenan a Antonio "Turco" Mohamed como su nuevo director técnico. El partido se disputará en el Estadio Caliente y estará disponible por la señal de Caliente TV.

Toluca jugará ante Xolos. Foto: Google

El resto de la Jornada 1 del Clausura 2025

Las actividades del Torneo Clausura 2025 de la Liga continuarán este sábado 11 y 12 de enero. El día de mañana se jugarán los siguientes partidos: Atlético San Luis vs Tigres, Guadalajara vs Santos y Cruz Azul vs Atlas. Los partidos del domingo son: Pumas vs Necaxa y Monterrey vs Puebla.

Sigue leyendo:

Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens: todo lo que tienes que saber del DUELO DIVISIONAL en postemporada