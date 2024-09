Osmar Olvera quiere destronar a los chinos: "voy por ellos"

Para el doble medallista de los Juegos Olímpicos de 2024, Osmar Olvera, es inevitable que los chinos pierdan el campeonato olímpico, pues su mirada está puesta en destronarlos para Los Ángeles 2028.

"Ya saben quién soy. Desde Fukuoka saben que estoy ahí y que voy por ellos. En los Juegos Olímpicos lo reafirmé. Y aunque van a trabajar para que no les gane, va a ser inevitable; yo también voy a trabajar mucho, así que los estaré viendo", dijo durante su visita las instalaciones del Heraldo Media Group subcampeón en 3 metros sincronizado y bronce en individual.

Olvera sabe que la experiencia acumulada desde Tokio 2020 será clave. Foto: Archivo

Olvera, de 20 años, sabe que la experiencia acumulada desde Tokio 2020 será clave para el nivel de competencia que prevé para el siguiente ciclo.

"Siempre ha sido mi sueño ser campeón olímpico. Voy a trabajar mucho, porque creo que estoy listo, para tomar la batuta y ser ese atleta que todo el mundo vea", abundó.

Osmar reconoce que su familia y equipo van a jugar un papel muy importante para mantener el enfoque en el camino, pues reconoce que las medallas llegaron a cambiar "bastante" su vida. "Me lo esperaba, pero no creí que fuera tanto... Pero terminé satisfecho.

En Tokio me quedé con la espinita de no pasar a la final, sabiendo que podía hacerlo mucho mejor y se logró", explicó el deportista, quien aseguró que la fama no es parte de lo que busca.

Por ahora se mantiene en descanso activo, realizando entrenamientos en gimnasio, y espera volver a clavados "mediados de octubre o noviembre", ya que su entrenadora Majin regrese de China, para empezar a planear sus participaciones en las Copas del Mundo del próximo año, el Mundial de Singapur, y competencias importantes.

Respecto a su beca, suspendida por el conflicto con World Aquatics. Sin embargo, después de una reunión con la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara espera que "todo vuelva a la normalidad, que regrese el apoyo al 100%".

