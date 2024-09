Atlanta Falcons recibe una penalización por parte de la NFL debido una polémica celebración tras anotar un touchdown

A pesar de conseguir una importante victoria el pasado Monday Night Football en contra de Philadelphia Eagles, la atención mediática que gira en torno a Atlanta Falcons no se debe a su reciente logro deportivo, pues el receptor, Drake London, fue el protagonista de una polémica al recibir una sanción por parte de la NFL tras celebrar un touchdown de manera indebida.

El jugador ofensivo fue penalizado tras atrapar un pase en la zona de anotación y festejar de una forma peculiar, pues el número #5 pretendió dar tiros al aire como parte de su celebración, acto prohibido por la NFL, debido a los esfuerzos que realiza la liga por sancionar cualquier acción que promueva la violencia.

“Hay muchas cosas sucediendo en el mundo con la violencia con armas y que creo que no debí evidenciar aquí (...) No estoy feliz con esto, y seguramente no lo volverán a ver en mí”, dijo Drake London a los medios de comunicación después de la situación. Se espera que la NFL incluso pueda tomar acciones más serias contra el jugador, por ejemplo una multa económica.

¿Por qué castigaron a Atlanta Flacons y a Drake London?

A pesar de disculparse inmediatamente después de realizar la acción que pretendía disparar un arma de fuego al aire, el jugador recibió rápidamente un castigo por actitud antideportiva, constándole a su equipo 15 yardas en una acción que rápidamente fue señalada por aficionados en redes sociales, así como comentaristas y expertos deportivos, pues se sabe que este tipo de faltas son duramente sancionadas y penalizadas con multas económicas por la liga.

"Cada año se le recuerda a los jugadores y es parte del manual de jugador que demostraciones que constituyen provocaciones o conducta antideportiva, o que retrasen el juego, serán señaladas como faltas contra el equipo”, refrendó uno de los voceros de la NFL, Brian McCarthy, por medio de un comunicado.

¿Qué está prohibido por la NFL en las celebraciones?

La NFL sí permite las celebraciones en grupo

Créditos: AP

De igual forma, el portavoz de la NFL recordó que la organización no está en contra de las celebraciones o la libre expresión de los jugadores al momento de anotar un touchdown o realizar una acción destacada dentro del campo, todo lo contrario, debido a que en 2017 se impulsó una modificación en las reglas para permitir las celebraciones colectivas, incluyendo demostraciones coreográficas.

Los que sí esta prohibido por la liga son todos los actos ofensivos que retrasen el juego y sean dirigidas directamente al rival o algún fanático, las siguientes actos son catalogados por la NFL como actitudes antideportivas que son castigadas con 15 yardas en contra e incluso algunas multas económicas.

Provocaciones al rival

Cualquier acto que retrase el juego

Gestos como el de degollar

Saludos de ametralladora

Gestos sugestivos sexuales

Saltar realizar demostraciones en el logo del equipo rival

